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Marriage and Divorces — May 10, 2017

Home|News|Local News|Marriage and Divorces — May 10, 2017

Marriage licenses issued and recorded by the Sheridan County clerk’s office in March:

• Jamie Allen Rodelander, 25, Sheridan, and Kimberly Rose Leonard, 26, Sheridan, March 2

• Schuyler Lee Delcamp, 22, Sheridan, and Kristina Lee Sharpski, 19, Laramie, March 3

• Ryan Lee Johnson, 44, Sheridan, and Danielle Denise McCain, 30, Sheridan, March 3

• Jordan Andrew Erickson, 23, Sheridan, and Justine Alisa-Jeanette Williams, 22, Sheridan, March 10

• James Lewis Spillman, 62, Sheridan, and Patricia Lynn Soper, 56, Sheridan, March 14

• Samuel Alexander Miller, 22, Kalispell, Montana, and Brianna Lynn Stellingwerf, 20, Kalispell, Montana, March 17

• Kaleb Duaine Moseman, 22, Sheridan, and Emily Rose Divine, 20, Sheridan, March 20

• Adam Lee Christians, 40, Sheridan, and Jennifer Sue Cushman, 45, Sheridan, March 21

• Adrianna Noel Williams, 21, Sheridan, and Josiah Ryan Romani, 22, Sheridan, March 23

• Tracy Marlene Dearinger, 56, Wyarno, and Rick Dale Landeis, 57, Wyarno, March 30

 

Divorces granted in March in 4th Judicial District Court (plaintiff v. defendant):

• Shawn Adam Lawrence v. Amy Lynn Lawrence, March 1

• Charles Lee Hufnagel v. Amanda Kay Hufnagel, March 2

• Michelle Nielsen v. Nathan Nielsen, March 3

• Angela Michelle Burton v. Samuel Walker Burton, March 8

• Joshua Carter v. Kimberly Brown, March 8

• Jeffrey Dahlen v. Cody Dahlen, March 8

• LaShena Johnson v. Jacob Johnson, March 8

• Robert L. Miller v. Amber L. Miller, March 8

• James Chance MacMillan v. Gina Ann MacMillan, March 9

• Emily Alley v. Andrew Lian Thorvaldsson, March 10

• Christopher Robert Eisele v. Amy Christen Eisele, March 13

• Monte Burke v. Michelle Burke, March 20

• Jilla Evans v. Christopher Michael Evans, March 20

• Katelyn A. Sittner v. Christopher R. Sittner, March 20

• Rachel Elizabeth Mefford v. Cody Leroy Mefford, March 23

• Doris Sherrill v. Alvin Sherill, March 24

• Ronald Joseph Steiner v. Deana Vi Steiner, March 29

• Michael Eliason v. Brittany Dobbs, March 29

• Lisa A. Johnson v. Eric J. Johnson, March 29

• Brianna Helferich v. Ethan Helferich, March 29

• Kathy Lynn Flack v. Steven Jay Flack, March 29

• Karmin Kay Stopka v. John William Stopka, March 29

• Donald T. Vine v. Cheryl T. Vine, March 31

• David D. Frank v. Jacquelyn A. Frank, March 31

By | 2017-05-10T11:37:18+00:00 May 10th, 2017|

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