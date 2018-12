SJHS gold honor roll

SHERIDAN — Sheridan Junior High School officials have released the names of students who were named to the first-quarter honor roll for each grade.

Students on the honor roll earned at least 3s, which means they’ve demonstrated proficiency, in all of their standards. These students were named to the honor roll for the first quarter:

Sixth grade

Jacob Alicke, Naomi Andersen, Ethan Araas, Destiny Atwell, Breanna Becking, Bailey Bennick, Emileigh Bettles, Sophie Bitanga, Lily Blasdell, Madison Bly, Sean Bosley, Ophelia Brandow, Lucy Brock, Alianna Brown, David Brown, Carrie Charlson, Sierra Christopherson, Cedar Clearwater, Zander Cleland, Kendra Cook, Wyatt Cruz Lillegard, Kelton Daly, Chase DeAngelis, Truman DeGrange, Drake Dixon, Caden Doyle, Kathleen Feck, Alyssa Fehlauer, Odin Fields, Chloe Fitzgerald, Aspen Fog in the Morning, Gavin Forni, Suzie Foster, Harvey Fryberger, Shelbi Gardner, Jackson Gaskill, Danielle Gilbert, Ty Gilbertson, Abigail Gomke, Charlize Gonda, Darien Good, Hailey Harding, Dane Hill, Hannah Hodnett, Erin Hoffmann, Rileigh Ives, Georgia Johnston, Ava Jones, Hannah Jorgensen, Noah Kaeding, Juliet Kane, Erick Knutson, Amia Koltiska, Dayton Kuchma, Valerie Kurtz, Laylie Laumbach, Delenn Layher, Jacob Layher, Noah Lee, Brody Leerssen, Brayden Legerski, Garrett Mangus, Mason Mayfield, Levi Mendenhall, Chance Morris, Chelsie Morris, Makena Mowry, Logan Moxey, Amya Neeriemer, Eli Negron, Rebecca Oetken, Alexia Oss, Garrett Otto, Emillie Overlease, Bridger Peldo, Henry Phillips, Samuel Phillips, Malea Redinger, Halle Reed, Ian Rosenlund, Abrianna Salveson, Leslie Sanchez, Allie Sauer, Brielle Schasteen, Dean Shatto, Addie Shaw, Cambia Shoultz, Alysson Smith, Kenna Starbuck, Cameron Steidley, Zachary Thurow, Shaylee Traphagan, Maggie Turpin, Lexa Voldberg, Avery VonKrosigk, Madison Wagner, Isabella Walton, Josephine Walton, Garrett Way, Jaslene Wehling, Leni Wicht, Melanie Wiggins-Fulciniti, Mariah Willett, Nikole Williams, Taygen Willson

Seventh grade

Joyce Allen, Caitlyn Anderson, Morgan Anderson, Moray Ankney, Hendrik Bartel, Stephanie Baxter, Keira Benedict, Peyton Benedict, Avi Bergman, Dominick Berrettini, Jadalyn Bohm, Willie Branson, Cole Brennan, William Brooks, Arlie Buckingham, Aaron Bujans, Aida Bullick, Adeline Burgess, Penelope Charles, Deblin Cole, Grasyn Conrad, Cameron Cook, Henry Craft, Kolin Custis, William Davies, Gunnar Depew, Elizabeth DeTavernier, Ethan Drog, Finnley Dube, Ewan Duncan, Trinity Duncan, Austin Farr, Ella Fedden, Kyrra Fenton, Sophia Ferullo, Leocadia Field, Judge Fleck, Kharma Gentry, Sofia Gibbons-Pelayo, Helyn Gnehm, Camden Gonda, Phoenix Goode, Georgia Gould, Sage Gradinaru, Presley Granum, Anastacia Graves, Terran Grooms, Katelyn Hallam, Kaden Hamilton, Patton Hamilton-Kapptie, Cael Hamrick, Jeremy Harmon, Grace Hinton, Sophia Holcomb, Tyler Hutton, Payton Jack, Henry Jones, Chlo’e Jorgenson, Peter Jost, Keira Katschke, Madelyn Katschke, Jadyn Keller, Tanyon Keller, Mallie Kysar, Taylor Kysar, Boone Larson, May Lawson, Tyler Lee, Connor Lehtola, Madison Leighton, Allison Ligocki, Kylen Lively, Gillian Mason, Riley McIntyre, Alexis McKinley, Ryan Metcalf, Madison Miller, Ethan Milne, Cody Moeller, Carter Morey, Vivian Morey, Jayden Morris, Anastacia Mullinax, Anderson Murray, Vincent Naus, Merit Nicholls, Abagail Olson, Jacob Ormseth, Samantha Osborne, Eastyn Parker, Autumn Paustian, Amy Peldo, Cameron Perez, Kyler Post, Graycin Powell, Avery Quarterman, Kaitlyn Raulerson, Katelyn Reckard, Avery Redinger, Rhett Redinger, Necia Reynolds-Laniohan, Chloe Rickett, Cole Riesen, Caitlin Rodgers, Nevaeh Rodriguez, Callista Roush, McCoy Schilleman, Luke Sinclair, Garrett Spielman, Ivy Spomer, Dane Steel, Timber Steir, Aausten Sticka, Hana Stutte, Averi Sullivan, Paityn Tarver, Hope Townley, Brayden Tracy, Foster Ulin, Aiden Vanderhoef, Grace Varilek, Myles Walden, Emily Walton, Jenna Wilson, Jesse Wilson, MacKenzie Wilson, Gabriella Wright, Landis Zebroski

Eighth grade

Austin Akers, Jordan Allen, Eva Allred, Brodie Anderson, Mia Anderson, Tate Bateman, Ellen Brown, Lathe Brown, Natasha Brown, Caleb Buhl, Sophia Bush, Nora Butler, Nolan Carlson, Collette Cherry, Jackson Dahl, Danielle Duenow, Madisyn Epperson, Evan Feck, Madigan Feddersen, Bailey Ferree, Korbyn Frey, Olivia Fried, Myra Fuhrman, Mark Gilbert, Logan Gilbertz, Gingi Gonzalez, Paislie Goodwin, Marly Graham, Sidney Harding, RayeLynn Hartman, Andrew Hersman, Annelise Hoffmann, Annamae Hoopes, Ella Hubert, Alexander Jack, Braylin Keller, Lilliana Kerns, Ella Kessner, Catherine Kuehl, Carly Laumann, Braden Leerssen, Sage Lowe, Joshua McDowell, Hannah Mercer, Robin Mercer, Gillian Mitzel, Aidan Moran, Jaylynn Morgan, Kathryn Nichols, Irelynn O’Connell, Elaina Perkins-Barnes, Grace Phillips, Cameron Reckard, Tyler Riesen, Kyle Rockwell, Lexie Rosenlund, Fabian Sanchez, Aidan Sawyer, Nathan Sawyer, Mia Sharp, Samantha Spielman, Carter Steidley, Sabrina Swinyer, Simon Tengesdal, Katya Torkelson, Jodi Tormanen, Kathleen Venn, Kennedy Verdier, Karson Vielhauer, Lucinda Wilcock, Alivia Wulff