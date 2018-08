Sheridan County election results

SHERIDAN — More than 8,880 people cast ballots in Tuesday’s primary election in Sheridan County.

The votes narrowed the field in some races, and decided winners in others.

Here’s a look at local unofficial results, including absentee ballots.

REPUBLICAN PRIMARY

STATE SENATOR SENATE DISTRICT 21

BO BITEMAN . . . . . . . . . . 2,667

DAVE CLARENDON. . . . . . . . . 1,842

DUSTIN LOOPER . . . . . . . . . 299

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9

STATE REPRESENTATIVE HOUSE DISTRICT 29

STEVEN CAIN. . . . . . . . . . 677

MARK S. KINNER. . . . . . . . . 1,057

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5

STATE REPRESENTATIVE HOUSE DISTRICT 30

MARK JENNINGS . . . . . . . . . 1,299

GAIL SYMONS. . . . . . . . . . 968

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2

STATE REPRESENTATIVE HOUSE DISTRICT 40

RICHARD L. TASS . . . . . . . . 119

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2

STATE REPRESENTATIVE HOUSE DISTRICT 51

WILLIAM (BILL) ADSIT. . . . . . . 1,057

ROBERT GRIFFIN. . . . . . . . . 553

CYRUS WESTERN . . . . . . . . . 1,441

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6

COUNTY COMMISSIONERS

CARL CLEMENTS . . . . . . . . . 1,843

TERRY CRAM . . . . . . . . . . 3,319

DENNIS FOX . . . . . . . . . . 2,019

CHRISTI HASWELL . . . . . . . . 2,445

DENNIS HEIZER . . . . . . . . . 1,375

ALLAN KINNISON. . . . . . . . . 2,018

ANTONIO PICKERING. . . . . . . . 455

CHRIS SCHOCK . . . . . . . . . 1,092

NICK SIDDLE. . . . . . . . . . 3,040

JASON SZEWC. . . . . . . . . . 1,403

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 42

COUNTY CORONER

P.J. KANE . . . . . . . . . . 3,853

KIMBERLY KOZEL. . . . . . . . . 3,446

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6

COUNTY ATTORNEY

DIANNA BENNETT. . . . . . . . . 3,805

JEREMY KISLING. . . . . . . . . 3,495

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6

COUNTY SHERIFF

ALLEN J. THOMPSON. . . . . . . . 6,365

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 55

COUNTY CLERK

EDA SCHUNK THOMPSON . . . . . . . 6,274

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 35

COUNTY TREASURER

CHESTER BURTON. . . . . . . . . 668

MISTI DUNKELBERGER . . . . . . . 1,759

CAROL L. GRANDAHL. . . . . . . . 4,249

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 10

COUNTY ASSESSOR

PAUL FALL . . . . . . . . . . 6,246

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 29

CLERK OF DISTRICT COURT

RACHEL LIVINGSTON BORGIALLI . . . . 2,913

RENE BOTTEN. . . . . . . . . . 3,691

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6

DEMOCRATIC PRIMARY

STATE SENATOR SENATE DISTRICT 21

HOLLIS HACKMAN. . . . . . . . . 600

COUNTY COMMISSIONERS

JAY MCGINNIS . . . . . . . . . 897

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 71

NONPARTISAN RACES

DAYTON MAYOR

(TWO CANDIDATES MOVE FORWARD TO GENERAL ELECTION)

NORM ANDERSON . . . . . . . . . 138

DAN DOWDY . . . . . . . . . . 128

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 78

RANCHESTER MAYOR

(TWO CANDIDATES MOVE FORWARD TO GENERAL ELECTION)

PETER B. CLARK. . . . . . . . . 124

ALLAN MOORE. . . . . . . . . . 77

TERRY ROELFSEMA . . . . . . . . 29

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0

SHERIDAN COUNCIL MEMBER 4-YEAR TERM (3 SEATS)

(SIX CANDIDATES MOVE FORWARD TO GENERAL ELECTION)

CLINT BEAVER . . . . . . . . . 1,538

ERIN HANKE . . . . . . . . . . 1,661

DAVID LEE . . . . . . . . . . 1,283

AARON C. LINDEN . . . . . . . . 1,672

JACOB MARTIN . . . . . . . . . 1,682

VIXIE MILLER . . . . . . . . . 1,904

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 41

CITY OF SHERIDAN COUNCIL MEMBER 2-YEAR TERM

(TWO CANDIDATES MOVE FORWARD TO GENERAL ELECTION)

PATRICK H. HENDERSON. . . . . . . 2,132

VICTORIA T. HERNANDEZ . . . . . . 1,904

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 14

RANCHESTER COUNCIL MEMBERS

(TWO CANDIDATES MOVE FORWARD TO GENERAL ELECTION)

JESSICA J. WEAVER. . . . . . . . 198

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 14

DAYTON COUNCIL MEMBERS (2 SEATS)

(FOUR CANDIDATES MOVE FORWARD TO GENERAL ELECTION)

WARD A. COTTON. . . . . . . . . 146

JOEY SHEELEY . . . . . . . . . 159

JEREMY W. SMITH . . . . . . . . 180

DENNIS WAGNER . . . . . . . . . 145

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3

For results of statewide races, see the Wyoming Secretary of State’s website.