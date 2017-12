SHS announces Blue Honor Roll

SHERIDAN — Sheridan High School officials recently released the names of students named to the school’s Blue Honor Roll for the first quarter. Students on the list were enrolled in at least five classes and earned a 3.0 to 3.99 GPA with no grades lower than a C.

FRESHMEN

Nicholas Aasby, Cian Ahern, Izak Aksamit, William Albrecht, Zachary Allen, Alice Anderson, Meghan Anthony, Aidan Appleby, Ethan Arizona, Margaret Arndt, Wyatt Barnett, Alexandria Baxter, Kavan Bede, Alyson Begoon, Noah Bell, Kadence Bickel, Riley Billings, Alexis Bitanga, Addy Bolton, Brinley Carter, Zachariah Chauncey, Laina Bleu Chavez, Payson Cole, Alexander Coon, Jaidyn Covolo, Casey Craft, Hayden Crow, Chandler Curtis, Madisyn Danforth, Sophia Destefano, Karissa Dickson, Samantha Dillon, Emma Doyle, Carter Dubberley, Larqin Duca, Elijah Dugal, Drake Fisgus, Evelyn Gagner, Francisco Gallegos, Morgan Garneau, Austin Geertz, Cody Gomke, Alejandra Gooch, Hunter Goodwin, Elizabeth Green, Erin Hanson, Trent Heide, Aria Heyneman, Jaylin Hollen, Shannon Holzerland, Matthew Hooge, Jarett Hoy, Connor Isakson, Jacqi Jenkauski, Jaydi Jenkauski, Blaine Johnson, Caleb Johnston, Jasper Jones, Steven Kahm, Delaney Katschke, Luke Keller, Hannah Ketner, Luke Knudson, Zachary Koltiska, Lainey Konetzki, Jase Kysar, Ella Laird, Aubrey Lawson, Samuel Lecholat, Preston Leiker, Kevin Leonard, Jennica Ley, Addison Lucas, Mason Lydic, Aline Magelky, McKailyn Malles, Sarah Manor, Ryan Marchant, Spencer Martinez, Alyssa Mauck, Taylin Maxwell, Cade McBroom, Harmony McDougall, John McTiernan, Kyle Meinecke, Madelynn Mendenhall, Gabrielle Miller, Justine Moore-Bradley, Zane Myers, Kincade Naus, Landon Negron, Marisa Nicholls, Daley Nissen, Brenden Nivens, Benjamin Novotny, Hannah Palmer, Hayden Palmer, Victoria Pearce, Savannah Phillips, Duncan Pilling, Avaree Post, Kaylee Preston, Sienna Preszler, Callie Rafferty, Halie Reagan, Jens Redinger, Jentry Reid, William Relaford, Lakota Ricker, Kahlil Rios, Taylor Roberts, Ethan Rosenlund, Laison Rosenlund, Payton Rott, Cameron Sanburn, Makayla Scanlon, Alina Schoenfelder, Serina Schoenfelder, Isai Sears, Cooper Smith, Jacob Smith, Thomas Sorenson, Cameron Springsteen, Isabell St Martin, Kassandra Stewart, Damon Swaney, Holly Swaney, Pyper Tiffany, Audrey Turner, Frederick Tyson-Ryan, Justin Vela, Gaige Vielhauer, Katie Vrieswyk, Larissa Webb, Victoria Westergaard, Alexandra Wilesmith, Aaron Wilson

SOPHOMORES

Kelsie Allen, Kimberly Allen, Ann Alsup, Elizabeth Anderson, McKenna Arndt, Tyler Arndt, Mallory Arneson, Joel Bailey, Maya Bork, Brooklyn Bowie, Gavin Brown, Sylvia Brown, Timothy Brown, Sophia Calkins, Inoli Carter, Amaya Cook, Camdyn Cook, Garrett Coon, Jason Coonis, Nora Craft, Isabelle Cruz, Hannele Detmer, Seth Deutscher, Adreanna Diaz, Zachary Dilloway, Dawson Eppe, Jack Erramouspe, Ethan Fleming, Gabriel Frederick, Nicholas Gale, Isabelle Gaona, Alexander Garber, DayAnna Godwin, Rayne Goins, Stephanie Gonda, Connor Goss, Amber Grutzmacher, Lucas Grutzmacher, Weston Heeren, Marceline Horsley, Wade Jacobs, Ethan Johnson, Truman Jones, Shane Karajanis, Zachary Kelly, Gage Kirschner, Ethan Kutz, Chloe Laumann, Ryan Laumbach, Brycen Lee, Teegan Leno, Stephen Leonard, Brainnon Marcus, Estephania Martinez, Camden McArthur, Logan Mendenhall, Tarrin Migrants, Leeanna Miller, Alexis Morgareidge, Mollie Morris, Haydon Mullinax, Kaitlynn Oakes, Kaleigh Padgett, Kayce Pearce, Emmett Potter, Brandon Ramsay, Rikki Redman, Ethan Rickett, Katelin Rogaczewski, Elizabeth Romanjenko, Anna Romero, Samuel Salyards, Abigail Sanders, Joel Sayer, Trayton Scheeler, Kaeli Schiff, Chloe Schilling, Jennifer Schlegel, Nakita Schoenfelder, Hannah Schoup, Jasmine Schultz, Ryan Sessions, Wyatt Shaw, Kahley Sipe, Berkley Smith, Alyssa Snow, Keaton Spielman, Lyric Steitler, Clara Syring, Braxton Tompkins, Ryan Tormanen, Christian Updike, Riley Ware, Jamie Will, Joslyn Williamson, Sidney Wilson, David Wold, Thomas Yates

JUNIORS

Joshuea Ahrens, Bailey Aksamit, Zainab Al-Dhalimi, Evan Albea, Beknazar Alikulov, Faith Atwell, Garett Avery, Wesley Bakken, Taylor Baldacci, Hunter Benedict, Kain Bennage, Sarah Bicocchi, Nolan Billings, Madelynne Blackwell, Tristan Bower, Elizabeth Braley, Jaron Brewer, Cameron Brown, Madelaine Brown, William Brown, Logan Bruney, Kelly Buchanan, Cheyenne Cantrell, William Card, Piper Carroll, John Chase, Brenden Clem, Garrett Clifford, Kasey Croley, Timothy Curtis, Graceann Dahlen, Hailey Dillon, Ashly Doyle, Ammon Duncan, Joshua Eaton, Jackson Eccles, Josie Fettig, Madison Garneau, Kadin Gilbert, Kayana Gilbert, Madyson Godwin, Nolan Granger, Andi Graves, Taylor Greig, Isaac Grimes, Kenneth Groomes, Aaron Grutzmacher, DiMaggio Hamilton, Patrick Hamilton, Dane Hansen, Nathan Hecker, Stacianne Helferich, Carlos Hernandez, Quinn Heyneman, Cassidy Hope, Leeanne Humphreys, Sherman Husted, Abigail James, Logan Jensen, Betty Jerney, Mikayla Johnson, Zachary Johnson, Elias Johnston, Hannah Jost, Emily King, Emery Laird, Mara Lannan, Mathew Laumbach, Tamaelle Lawson, Taylor Lee, Matthew Legler, Trenton Lewallen, Eli Linden, Austin Lyles, McKenzie MacDonnell, Nicole Mack, Mackenzie Martin, AdMarie McGuire, Alexander Miller, Jadyn Mullikin, Hunter Murphy, Morgan Noecker, Vanessa Norlin, Leif Norskog, Joseph O’Connell, Emma Oetken, Seth Orlandi, Brock Padgett, Tristyn Palmero-Reeves, Jacy Peyrot, Dariene Raymond, Paige Redinger, Alec Riegert, Lyssette Robinson, Walkara Robinson, Gabriel Rochelle, Morgan Rogers, Regan Rosenlund, Ayden Roush, Deana Sadrieva, Mary Shippy, Dalton Songer, Kylie Sorenson, Grace Speaks, Jacob St. Pierre, Talia Steel, Cody Stults, Brenden Swaney, Trenton Taylor, Rachel Thomas, Ashley Thompson, Maci Turk, Russell Twiss, Kaylee Twitchell, Carter Wells, Adrianne Weltner, Ethan Willey, Garrett Willey, Bailee Wilson, Nicole Wilson

SENIORS

Kaylee Abernatha, Noel Aguirre-Quevedo, Daniel Alsup , Hunter Andersen, Sidnee Anderson, Mallarie Apodaca, Kathryn Arneson, Steen Avery, Wrylee Barnett, Bradley Bauder, Sachet Bean, Samuel Begoon, Skye Bensel, Walker Billings, Quinn Bourne, Taylor Bowie, Samuel Boyles, Christian Bradley, Frank Bringham, Quinton Brooks, Christopher Brown, Amanda Buckler, Hayden Burgess, Vada Burns, Sara Buskirk, Abagail Chavez, Jimmy Chen, Tristan Choong, Teressa Colhoff, Marissa Coon, Trevon Covolo, Andrea Crabb, Kyle Custis, Elaine Dahlin, Johnathan DeLeon, Thomas Detmer, Nicole Dillon, Mikel Dobson, Michael Donaldson, Lennon Dregoiw, Natalya Duenow, Dawson Duncan, Noah Erickson, Madelyn Estes, Sebastian Field, Brooklyn Fields, Brendan Fisher-Hebein, Kelsey Fleming, Lauren Forni, Maggie Fort, Meccade Garneau, Bridger Gransbery, Molly Green, Tanner Greig, Casen Hart, Noah Hodges, Jacey Hutton, Kailee Ingalls, Joseph Iverson, Chloe Ives, Julian Johnston, Catriona Jones, Zoie Jones, Connor Jorgenson, Will Jorgenson, Kristen Jowett, Caleb Keller, Emily Kilpatrick, Trace Koetting, Sage Koltiska, Hunter Kukal, Sean Laramore, Wyatt Linden, Thaddeus Lipke, Cooper Luhman, Grace Mather, Bridgette Maxey, Tristan McGee, Alexis Moore, Makayla Morris, Cydney Mullaney, Maxwel Myers, Taylor Myers, Samara Ordahl, Benjamin Osmun, Kody Palmer, Oscar Patten, Garrett Perkins, Skyleur Peterson, Maggie Pierce, Devin Popp, Chance Quarterman, Riley Rafferty, Kassandra Ralston, Emily Ramsay, Claire Reed, Kaylee Reiff, Isaiah Rice, Woodrow Richards, Jarrod Roberts, Dominic Roper, Hailey Rosalez, Abraham Ross, Aeriana Roth, Jace Rustad, Cassidy Schellinger, Teal Scheuber, Jamie Schlegel, Camren Schneider, Valentina Schoene, Marti Selig, Aaron Sessions, Merijah Shipp, Samuel Smart, Elizabeth Standish, Bren Steel, Brandt Steiner, Quinton Suska, Colter Swan, Bryce Taylor, William Timberlake, Haley Timm, Katie Tomlinson, Matai Trampe, Chelsey Varner, Blake Vigil, Sahatsawat Wannachotphawet, Brayden Weeder, Robert Welborn, Nicolas Welsh, Mattthew Willey, Frederick Williams, Holly Williams, Anna Zowada