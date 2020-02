SHERIDAN — Sheridan Junior High School officials have released the names of students who were named to the second-quarter honor roll. Students on the honor roll earned at least 3s, which means they’ve demonstrated proficiency in all of their standards. These students were named to the honor roll for the second quarter:

Sixth grade

Danielle Abla, Andrew Adams, Mallorie Akers, Kayley Alicke, Blake Anderson, Baine Bailey, Aaron Baures, Tyler Bestram, Evelyn Bettles, Ella Bilyeu, Adrianna Bly, Kaytlin Bogdanovic, Kimberly Bosley, Caitlyn Brown, Matthew Brown, Christian Burgess, Camden Burrup, Kenna Bush, Keira Campbell, Madison Chumwalooky, Alexis Clark, Korah Condos, Cooper Davies, Alivia Denzin, Xander Depew, Zane Doyle, Briley Drake, Dax Foster, Keaton Foster, Joshua Fried, Violet Fryberger, Charlie Gage, Brittney Geissler, Gavin Gilbertz, Shaun Gonda, Yonah Gradinaru, Vivian Granger, William Greer, Dani Grooms, Emma Hallstrom, Aspasia Hamilton-Kapptie, Tanner Hamrick, Jenna Hansen, Olivia Hardesty, Rolland Hartman, Beck Haswell, Annabelle Healy, Natalee Herbst, Travis Hutton, Gatlin Jones, Joanne Kahm, Tristin Kehrer, Loralai Ketner, Austin Lehtola, Annabel Lentz, Rosa Lepe-Sanchez, Cooper Lynn, Nicholas Matheney, June McDonald, Rylee Moore, Clara Murray, Anna Nichols, Michael Odom, Haylie Patterson, Emersyn Rambur, Janae Redinger, Harley Reimers, Rubey Reimers, Lincoln Robbins, Chris Rochelle, Tristan Sampson, Alexa Sanders, Katie Schreibeis, Thomas Schwarzbach, Hunter Scranton, Jesse Shippy, Kaden Smith, Morgandy Straight, Cameron Sulz, Alexis Sutherland, Gabriel Thurow, Eleanor Tippin, Gavin Toth, Parker Treide, Abigail Venn, Sydney Warnke, Addisyn Winkler, Sydney Zebroski

Seventh grade

Naomi Andersen, Ethan Araas, Destiny Atwell, McKenna Aurand, Bailey Bennick, Emileigh Bettles, Sophie Bitanga, Sean Bosley, Lucy Brock, Jude Bush, Lillian Charest, Kaylee Chase, Zander Cleland, Jaeger Conrad, Kendra Cook, Wyatt Cruz Lillegard, Devin Doke, Joshua Fackrell, Alyssa Fehlauer, Odin Fields, Riley Fisher, Chloe Fitzgerald, Suzie Foster, Jackson Gaskill, Brayden Gilbert, Abigail Gomke, Lilyahna Hancock, Hailey Harding, Dane Hill, Erin Hoffmann, Sylvia Howard, Keira Ives, Rileigh Ives, Dominic Johnston, Gabrielle Judson-Smith, Juliet Kane, Amia Koltiska, Dayton Kuchma, Delenn Layher, Jacob Layher, Molly Magera, Garrett Mangus, Justin McDowell, Avery McMullen, Rachael Miller, Chance Morris, Makena Mowry, Logan Moxey, Amya Neeriemer, Laci Nissen, Alexia Oss, Garrett Otto, Emillie Overlease, Henry Phillips, Malea Redinger, Abrianna Salveson, Keziah Schaaf, Brielle Schasteen, Kenna Starbuck, Andrew Stewart, Mackenzie Thorson, Maggie Turpin, Avery VonKrosigk, Madison Wagner, Isabella Walton, Josephine Walton, Garrett Way, Leni Wicht, Mariah Willett, Nikole Williams

Eighth grade

Joyce Allen, Morgan Anderson, Moray Ankney, Hendrik Bartel, Stephanie Baxter, Keira Benedict, Kerri Bennage, Avi Bergman, Jada Berry, Cole Brennan, William Brooks, Aida Bullick, Adeline Burgess, Gracie Buskirk, Lincoln Carroll, Penelope Charles, Deblin Cole, Cameron Cook, Kyler Covault, Kolin Custis, Jackson Davies, Harley Dean, Ryanne Dixon, Trinity Duncan, Nathan Dunn, Madigan Feddersen, Kyrra Fenton, Sophia Ferullo, Korbyn Frey, Kharma Gentry, Georgia Gould, Sage Gradinaru, Terran Grooms, Paige Haines, Katelyn Hallam, Patton Hamilton-Kapptie, Alexander Haswell, Bae-John Heyneman, Grace Hinton, Sophia Holcomb, Evan Jones, Chlo’e Jorgenson, Peter Jost, Peter Kaminsky, Madelyn Katschke, Riley LaBounty, May Lawson, Connor Lehtola, Dillon Lemon, Rick Levanen, Allison Ligocki, Kylen Lively, Gillian Mason, Madison Miller, Ethan Milne, Cody Moeller, Vivian Morey, Bridger Mortensen, Anastacia Mullinax, Anderson Murray, Vincent Naus, Abagail Olson, Samantha Osborne, Eastyn Parker, Kyler Post, Avery Quarterman, Katelyn Reckard, Rhett Redinger, Chloe Rickett, Caitlin Rodgers, Callista Roush, McCoy Schilleman, Luca Sinclair, Elizabeth Siskin, Garrett Spielman, Dane Steel, Vivian Tarver, Hope Townley, Brayden Tracy, Foster Ulin, Aiden Vanderhoef, Jenna Wilson, Jesse Wilson, Gabriella Wright, Landis Zebroski