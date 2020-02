SHERIDAN — Sheridan High School officials recently released the names of students who earned spots on the school’s first-semester Gold Honor Roll.

The Gold Honor Roll consists of students who earn all As and are enrolled in at least five classes at Sheridan High School. The SHS Blue Honor Roll was published in Tuesday’s edition of The Sheridan Press.

FRESHMEN

Austin Akers, Eva Allred. Josaphine Ankney, Tate Bateman, Sydni Bilyeu, Ellen Brown, Natasha Brown, Nora Butler, Collette Cherry, Allison Davis, Myra Fuhrman, Mark Gilbert, Gingi Gonzalez, Marly Graham, Kaelin Harding, RayeLynn Hartman, Andrew Hersman, Annelise Hoffman, Annamae Hoopes, Ella Hubert, Braylin Keller, Lilliana Kerns, Ella Kessner, Catherine Kuehl, Braden Leersson, Tasha Levanen, Michael Ley, Sage Lowe, Michael McArthur, Joshue McDowell, Hannah Mercer, Robin Mercer, Aiden Moran, Jaylynn Morgan, Abigail Newton, Kathryn Nichols, Grace Phillips, Cameron Reckard, Devon Ressler, Tyler Riesen, Kyle Rockwell, Aiden Roth, Fabian Sanchez, Nathan Sawyer, Samantha Spielman, Carter Steidley, Katya Torkelson, Kennedy Verdier, Aiden Vielhauer, Karson Vilehauer, Donald Woodrow

SOPHOMORES

John Ahrens, Josiah Anderson, Emma Beld, Samuel Bisso, Ryan Bosley, Brynn Burton, Isabel Cleland, Aubry Cooper, Sienna Fenton, Emerson Fuhrman, Libby Gardner, Sarah Gonda, Caleb Jackson, Laurin Jensen, Kaylee Kaeding, Aiden Kane, Talon Kugler, Luke Lawson, Grace Linden, Diomena Mercer, Magdelena Moseley, Amy Murdock, Wayne Murdock, Isaac Otto, Medora Perkins, Keaton Phipps, Ashley Reilly, Ava Scheeler, Jenna Sweeny, Katie Turpin, Jocelin Vigil, Stevie Will

JUNIORS

Addy Bolton, Mackenzie Boyles, FIsher Burris, Sophia Destefano, Riley Eccles, Morgan Garneau, Melah Garwood, Elizabeth Green, Tyler Hegy, Aria Heynaman, Megan Hoffman, Micall Hoopes, Marguerite Hubert, Brayden James, Gabrielle Johnson, Lainey Konetski, Julia Kutz, Kathryn Moran, Hanna Needles, Daley Nissen, Piper O’Dell, Jadynn Outland, Paige Padilla, Victoria Pearce, Avaree Post, Makayla Scanlon, Matthew Taylor, Belle Turk, Gaige Vielhauer, Dana Weatherby, Kevin Woodrow

SENIORS

Kimberly Allen, Michael Andersen, Emily Anderson, Jacob Boint, Brock Bomar, Maya Bork, Brooklyn Bowie, Sylvia Brown, Timothy Brown, Olivia Chase, Garrett Coon, Hannele Detmer, Alexander Garber, Jezteen Garwood, Lindsey Hall, Toby Jacobs, Taylor Katschke, Margaret Kuehl, Katie Ligocki, Aspen Malkuch, Mollie Morris, Kaleigh Padgett, Josiah Richards, Zoe Robison, Katelin Rogaczewski, Samantha Rogaczewski, Claire Schnatterbeck, Ryan Sessions, Berkley Smith, Eric Taylor, Alicia Thoney, Sidney Wilson