Marriage licenses issued and recorded by the Sheridan County clerk’s office in August:
• Michaela Jo Melbye, 36, Story, and Bryan McKinley Richardson, 41, Story, Aug. 2
• Mark Robert Galloway, 28, Sheridan, and Amanneda Sue Arndt, 33, Sheridan, Aug. 3
• Catherine Rose Laramore, 21, Sheridan, and Cody Lee Snow, 21, Sheridan, Aug. 3
• Trenton Todd Shannon, 39, Sheridan, and Karol An Fitzpatrick, 37, Sheridan, Aug. 3
• Amanda Kay Szymaniak, 25, Sheridan, and Jesse Curtis Albritton, 28, Sheridan, Aug. 3
• Melanie Ann Walker, 37, Lodge Grass, Montana, and Benjamin Durey Asencio, 53, Crow Agency, Montana, Aug. 8
• Jacob Lee Haun, 31, Sheridan, and Lauren Jessica Mixon, 33, Sheridan, Aug. 8
• Heather Marie Evans, 36, Dayton, and Brent Adam Weaver, 35, Dayton, Aug. 10
• Kaden Daniel Haun, 23, Ranchester, and Victoria Faith Holloway, 25, Ranchester, Aug. 10
• William Bradford Wilhite, 35, Sheridan, and Rebecca Rae Franklund, 37, Sheridan, Aug. 10
• Craig Daniel Schindewolf, 32, Galveston, Texas, and Julianne Rae Smith, Galveston, Texas, Aug. 12
• Christopher Charles Baker, 51, Finksburg, Maryland, and Sharon Denise Topper, Reisterstown, Maryland, Aug. 12
• Abagail Eve Duncan, 35, Sheridan, and Jason Daniel Nicodemus, 38, Sheridan, Aug. 12
• Glenn Littlebird Sr., 73, Lame Deer, Montana, and Lillian Gwin Littlebird, 67, Sheridan, Aug. 13
• Elizabeth Francine Wilson, 33, Henderson, Michigan, and Dexin Charles Mort, 31, Henderson, Michigan, Aug. 13
• Sheri Elaine Hiser, 52, Sheridan, and Clarence Jason John McCoy, 38, Sheridan, Aug. 16
• Blake Erin Vigil, 19, Sheridan, and Alisa Marie Gilmore, 20, Sheridan, Aug. 17
• Jacob Tyler Hirschman, 28, Sheridan, and Audrey Marie Newlon, 27, Sheridan, Aug. 17
• Dalton Dayne Beasley, 24, Banner, and Courtney Melee Smith, 23, Banner, Aug. 17
• Dana Sue Bartlett, 54, Lodge Grass, Montana, and David Harvey Olson Jr., 55, Lodge Grass, Montana, Aug. 21
• Kerry Michael Welch, 39, Sheridan, and Cody Ann Dahlen, 40, Sheridan, Aug. 24
• Cheryl Jean Arnold, 27, Sheridan, and KC Jones II, 23, Sheridan, Aug. 24
• Bridget Annette Howard, 27, Sheridan, and Shaun Glen Gerleman, 23, Sheridan, Aug. 24
• Jeri Lyn Schlesser, 32, Sheridan, and William Francis Lawrenson Jr., 40, Sheridan, Aug. 24
• Robert Patrick Benson II, 24, Sheridan, and Jessica Kaitlyn Nowery, 26, Sheridan, Aug. 30
• Amanda Noleen Wesnitzer, 31, Sheridan, and Adam Gregory Patrick Bunker, 31, Sheridan, Aug. 31
• Gianna Diprima Randazzo, 24, Sheridan, and Braydon Dean Clemens, 24, Sheridan, Aug. 31