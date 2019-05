SJHS third-quarter honor roll

SHERIDAN — Sheridan Junior High School officials have released the names of students who were named to the third-quarter honor roll.

Students on the honor roll earned at least 3s, which means they’ve demonstrated proficiency, in all of their standards. These students were named to the honor roll for the third quarter:

Sixth grade

Audrey Agnew, Jacob Alicke, Naomi Andersen, Kylie Anderson, Ethan Araas, Connor Bateson, Logan Beld, Bailey Bennick, Caleb Berglund, Emileigh Bettles, Sophie Bitanga, Sean Bosley, Ophelia Brandow, Lucy Brock, David Brown, Clayton Burgess, Amara Caywood, Lillian Charest, Carrie Charlson, Avery Christopherson, Zander Cleland, Corey Collingwood, Jaeger Conrad, Kendra Cook, Kelten Crow, Katelyn Crump, Wyatt Cruz Lillegard, Joshua Fackrell, Kathleen Feck, Alyssa Fehlauer, Aspen Fog in the Morning, Suzie Foster, Shelbi Gardner, Jackson Gaskill, Danielle Gilbert, Ty Gilbertson, Kyleigh Gold, Abigail Gomke, Charlize Gonda, Hailey Harding, Quinn Harman, Dane Hill, Liam Hill, Hannah Hodnett, Erin Hoffmann, Kailee Holst, Sylvia Howard, Haley Hunter, Rileigh Ives, Dominic Johnston, Hannah Jorgensen, Gabrielle Judson-Smith, Juliet Kane, Katelynn Kintzi, Amia Koltiska, Valerie Kurtz, Laylie Laumbach, Delenn Layher, Jacob Layher, Brody Leerssen, Molly Magera, Garrett Mangus, Adison McComb, Avery McMullen, Levi Mendenhall, Rachael Miller, Tanner Mims, Makena Mowry, Logan Moxey, Amya Neeriemer, Laci Nissen, Rebecca Oetken, Garrett Otto, Bridger Peldo, Henry Phillips, Samuel Phillips, Bridgette Price, Malea Redinger, Abrianna Salveson, Leslie Sanchez, Elijah Schaaf, Brielle Schasteen, Makaiya Schoefer-Donald, Dean Shatto, Addie Shaw, Zachary Thurow, Maggie Turpin, Avery VonKrosigk, Madison Wagner, Josephine Walton, Garrett Way, Jaslene Wehling, Leni Wicht, Mariah Willett, Nikole Williams, Taygen Willson

Seventh grade

Morgan Anderson, Moray Ankney, Hendrik Bartel, Keira Benedict, Peyton Benedict, Dominick Berrettini, Jada Berry, Ian Blackwell, Cole Brennan, William Brooks, Aida Bullick, Adeline Burgess, Penelope Charles, Deblin Cole, Cameron Cook, Henry Craft, Kolin Custis, William Davies, Harley Dean, Ethan Drog, Trinity Duncan, Kyrra Fenton, Kaylia Ferguson, Sophia Ferullo, Brice Garber, Kharma Gentry, Sofia Gibbons-Pelayo, Helyn Gnehm, Camden Gonda, Georgia Gould, Sage Gradinaru, Terran Grooms, Katelyn Hallam, Patton Hamilton-Kapptie, Cael Hamrick, Aspen Hansen, Alexander Haswell, Sarah Hersman, Grace Hinton, Tyler Hutton, Chlo’e Jorgenson, Peter Jost, Madelyn Katschke, Jadyn Keller, Kirian Krogen, Mallie Kysar, Taylor Kysar, May Lawson, Madison Leighton, Dillon Lemon, Allison Ligocki, Jackson Lynn, Gillian Mason, Madison Miller, Ethan Milne, Cody Moeller, Vivian Morey, Jayden Morris, Bridger Mortensen, Anastacia Mullinax, Anderson Murray, Vincent Naus, Abagail Olson, Eastyn Parker, Autumn Paustian, Kyler Post, Avery Quarterman, Katelyn Reckard, Avery Redinger, Chloe Rickett, Caitlin Rodgers, Joel Rosenlund, McCoy Schilleman, Gavin Shaw, Luke Sinclair, Elizabeth Siskin, Garrett Spielman, Dane Steel, Averi Sullivan, Vivian Tarver, Brayden Tracy, Foster Ulin, Emily Walton, Jenna Wilson, Jesse Wilson, MacKenzie Wilson, Talan Wilson, Gabriella Wright, Landis Zebroski

Eighth grade

Austin Akers, Jordan Allen, Mia Anderson, Josaphine Ankney, Sydni Bilyeu, William-Jadon Bradley, Ellen Brown, Natasha Brown, Riley Bunting, Nora Butler, Nolan Carlson, Christopher Cruz Lillegard, Jackson Dahl, Allison Davis, Samantha Eliason, Evan Feck, Madigan Feddersen, Bailey Ferree, Korbyn Frey, Myra Fuhrman, Mark Gilbert, Cael Gilbertson, Gingi Gonzalez, Marly Graham, Sidney Harding, RayeLynn Hartman, Annelise Hoffmann, Annamae Hoopes, Ella Hubert, Dominic Kaszas, Lilliana Kerns, Ella Kessner, Aydia Knutson, Claire Koetting, Catherine Kuehl, Brooke Larsen, Carly Laumann, Braden Leerssen, Kaitlynn Lehtola, Annie Lindberg, Lillian Lovell, Sage Lowe, Madalyne Martinec, Joshua McDowell, Robert Miller, Aidan Moran, Jaylynn Morgan, Abigail Newton, Kathryn Nichols, Grace Phillips, Kaitlyn Prosser, Cameron Reckard, Andrea Redinger, Layla Reimers, Devon Ressler, Stephen Richards, Tyler Riesen, Kyle Rockwell, Fabian Sanchez, Nathan Sawyer, Alexis Schoenfelder, Mia Sharp, Victoria Smith, Samantha Spielman, Carter Steidley, Eva Swisse, Kayleigh Thomas, Katya Torkelson, Karson Vielhauer, Troy Waugh, Landon Wood