SHS announces first semester Blue Honor Roll

SHERIDAN — Sheridan High School officials recently released the names of students named to the school’s Blue Honor Roll for the first semester. Students on the list were enrolled in at least five classes and earned a 3.0 to 3.99 GPA with no grades lower than a C.

The following students earned a spot on the list.

FRESHMEN

Bree Aksamit, Bryce Allen, Jenna Allen, Kaitlyn Andersen, Gage Anderson, Reese Anderson, Tanner Anderson, Grace Arno, Ethan Aurand, Dylan Babcock, Tomas Bacon, Bridger Baker, Alexis Bates, Brandon Beyl, Samuel Bisso, Sydney Black, Damon Brown, Noah Brown, Ainsli Buchanan, Rye Bullick, Noah Bumbaca, Dexter Campbell-Peterson, Emma Carroll, Reese Charest, Elaine Charlson, Alden Coffey, Aubrey Cooper, Annabelle Davies, Crisjian Dennington, Jadyn DeTavernier, Henry Dickinson, Nathaniel Fitzpatrick, Hailey Foote, Trent Foster, Silvia Garza, Parris Goins, Macenzie Graham, Afton Hadfield, Marcus Hale, Kaiya Hamilton, Michael Herden, Meleah Hicks, Ethan Hill, Anna Hollen, Bowen Hulford, Matthew Ingalls, Ethan Irvine, Jessica Jolovich, Ryan Karajanis, Thomas Kaupp, Israel Laird, Noah Lansing, Christopher Larson, Emma Larson, Tyrell Laumbach, Cole Leach, Kadence Legerski, Piper Lieneman, Lanisa Liggett, Talon Luckie, Brock Mann, Amanda Maronick, Ethan Marshall, Carter McComb, Carlee McDougall, Austin McFaul, Josee McGaa, Hailey McGee, Connor McKinney, Chloe Miller, Jenna Miller, Zachary Miller, Kaden Moeller, Andrew Moore, Gamaliel Moreno-Lopez, Brennan Mortensen, Preslee Moser, Justis Mullikin, Brianna Newman, Rudy Osborne, Danika Palmer, Coen Rader, Kayleb Raulerson, Kent Redinger, Cree Ricker, Antonio Romano, Allyson Rosenlund, Kyan Rosenlund, Davni Ryan, Zackary Salyards, Sean Sanders, Rachel Sayer, Broderick Schilleman, Connor Schmidt, Matthew Schneider, Ivy Schoenfelder, Camden Schroth, Summer Schumacher, Alison Shaffer, Bryson Shosten, Frank Sinclair, Mason Sisko, Torance Sorenson, Vincent Spradling, Brock Steel, Caden Steel, Kaelic Stephens, James Strobbe, Marley Switzenberg, Trace Szekula, Gaige Tarver, Mary Thompson, Randy Tormanen, Nathan Ulery, Conner Uroszek, Ashton Wagenor, Abigail Walton, Taylor Webb, Alexis Weeder, Jacob Wiberg, Allison Williams, Aubry Williams, Payten Wilson, Waylon Wuitschick, Harlie Young

SOPHOMORES

Nicholas Aasby, Cian Ahern, Izak Aksamit, Zachary Allen, Aidan Appleby, Margaret Arndt, Wyatt Barnett, Alexandria Baxter, Aniston Beard, Kavan Bede, Alyson Begoon, Preston Beld, Kadence Bickel, Alexis Bitanga, Bailey Boulter, McCade Brown, Samantha Burgess, Caleb Bybee, Makenna Chandler, Zachariah Chauncey, Payson Cole, Alexander Coon, Hayden Crow, Madisyn Danforth, Karissa Dickson, Samantha Dillon, Emma Doyle, Larqin Duca, Elijah Dugal, Drake Fisgus, Mariah Fisher, Elias Frederick, Francisco Gallegos, Jaylin Hollen, Shannon Holzerland, Matthew Hooge, Jacqi Jenkauski, Jaydi Jenkauski, Blaine Johnson, Steven Kahm, Selina Kamran-Kohnjani, Delaney Katschke, Luke Keller, Hannah Ketner, Zachary Koltiska, Ella Laird, Samuel Lecholat, Katelyn Lee, Preston Leiker, Kevin Leonard, Jennica Ley, Addison Lucas, Aline Magelky, Quinton Mangus, Jada Manning, Sarah Manor, Johnathon Marshall, Alyssa Mauck, Cade McBroom, Ashton McComb, Harmony McDougall, Maggie McStay, Kyle Meinecke, Madelynn Mendenhall, Bailee Mentock, Jarret Miech, Gabrielle Miller, Justine Moore-Bradley, Kincade Naus, Landon Negron, Marisa Nicholls, Brenden Nivens, Benjamin Novotny, Braedenn O’Leary, Reese Osborne, Paige Padilla, Hayden Palmer, Savannah Phillips, Thomas Phillips, Duncan Pilling, Kaylee Preston, Callie Rafferty, Jens Redinger, Jentry Reid, Kahlil Rios, Ethan Rosenlund, Payton Rott, Cameron Sanburn, Makayla Scanlon, Serina Schoenfelder, Isai Sears, Jacob Smith, Mary Spomer, Daniel Stellingwerf, Holly Swaney, Britt Tormanen, Chance Ulin, Nevaeh Vaughn, Justin Vela, Gaige Vielhauer, Braden West, Alexandra Wilesmith, Alyie Williamson, Aaron Wilson

JUNIORS

Kimberly Allen, Richard Allen, Ann Alsup, Elizabeth Anderson, McKenna Arndt, Tyler Arndt, Lowden Askins, Joel Bailey, Lainee Barbero, Wauren Barnett, Dustin Beadle, Maya Bork, Lauren Bosley, Brooklyn Bowie, Colmann Braley, Marian Brown, Ryan Bybee, Sophia Calkins, Amaya Cook, Garrett Coon, Jason Coonis, Nora Craft, Dorothy Dau, Seth Deutscher, Adreanna Diaz, Lane Drake, Dawson Eppe, Jack Erramouspe, Ethan Fleming, James Fort, Alexander Garber, DayAnna Godwin, Stephanie Gonda, Connor Goss, Jackson Gould, Janelle Granger, Amber Grutzmacher, Lucas Grutzmacher, Weston Heeren, Harrison Herman, Oscar Hernandez, Marceline Horsley, Wade Jacobs, William Johanesmeyer, Ethan Johnson, Ethan Kutz, Chloe Laumann, Teegan Leno, Stephen Leonard, Carly Linn, Kathleen Magera, Brainnon Marcus, Meaghan Martin, Estephania Martinez, Camden McArthur, Logan Mendenhall, Tarrin Migrants, Leeanna Miller, Alexis Morgareidge, Dawson Morris, Haydon Mullinax, Kaitlynn Oakes, Okley Perry, Emmett Potter, Brandon Ramsay, Harry Redinger, Dylan Reeves, Ethan Rickett, Katelin Rogaczewski, Elizabeth Romanjenko, Anna Romero, Tasha Rozman, Kimberly Ruano Paredes, Samuel Salyards, Abigail Sanders, Joel Sayer, Chloe Schilling, Nakita Schoenfelder, Jasmine Schultz, Ryan Sessions, Wyatt Shaw, Kahley Sipe, Ryan Tormanen, Jamie Will, Kaiden Williams, August Wright, Kaleb Yager, Hailie Zavala, Johnnie Zukowski

SENIORS

Joshuea Ahrens, Bailey Aksamit, Zainab Al-Dhalimi, Evan Albea, Faith Atwell, Garett Avery, Wesley Bakken, Taylor Baldacci, Lucy Barten, Hunter Benedict, Kain Bennage, Madelynne Blackwell, Francesca Bonelli, Jaron Brewer, Madelaine Brown, Logan Bruney, Pedro Candau Gonzalez, Marissa Chandler, Tristin Clark, Brenden Clem, Kasey Croley, Carmen Di Maria, Joshua Eaton, Chandler Freimund, Madyson Godwin, Aidan Goodfellow, Andi Graves, Isaac Grimes, Kenneth Groomes, Christopher Guelde, DiMaggio Hamilton, Dane Hansen, Nathan Hecker, Stacianne Helferich, Cassidy Hope, Sherman Husted, Morgan Irvine, Gavin Jones, Emery Laird, Samantha Lamb, Tamaelle Lawson, Matthew Legler, Libby Leighton, Ethan Lewallen, Trenton Lewallen, Adam Lindberg, Austin Lyles, Kurtis Macha, Nicole Mack, Breeanna Maney, Mackenzie Martin, Leif Norskog, Emma Oetken, Alex Palmer, Raquel Portillo, Dariene Raymond, Alec Riegert, Walkara Robinson, Nate Roe, Devon Ryan, Taylor Sanburn, Kaitlyn Scholebo, Christian Schulenberg, Kylie Sorenson, Brenden Swaney, Olivia Sweeny, Dalton Taylor, Trenton Taylor, Kailey Teel, Rachel Thomas, Ashley Thompson, Russell Twiss, Carter Wells, Ethan Willey, Nicole Wilson