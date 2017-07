UW announces Dean’s, Dean’s Freshman Honor Rolls

SHERIDAN — The University of Wyoming lists 60 students from Sheridan County on the 2017 spring semester academic Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls.

The honor rolls consist of regularly enrolled undergraduates above freshman standing who earned a 3.4 or better grade-point average, and freshmen who have earned a 3.25 or better grade-point average.

To be eligible, students must have been enrolled for a minimum of 12 credit hours taken for letter grades.

Students on the lists are:

Banner — Elianna Paninos, Zachary A. Petersburg

Big Horn — Adam Berry, Nikki L. Copenhaver, Andrew K. Schuster

Dayton — Eilish Rose Hanson, Kaitlyn F. Patterson

Ranchester — Drew A. Espy, Kendal Robert Walters

Sheridan — Trace Addlesperger, Brooke Aksamit, Harold Bernard, Ashlyn M. Blare, Morgan E. Brenneman, Brittney A. Buckler, Hanna L. Caiola, Ryan Paul Carlson, Tristan Mason Chartier, Grady Martin Craft, Kaleigh Catherine Dixon, Lexie Dygon, Madison P. Farr, Thomas William Fenn, Teara M. Gass, Austin Gates, Anastasia K. Giljum, Kelly E. Hahn, Marissa E. Hegy, Grace Madison Henderson, Ethan K. Hoopes, Kristin Victoria Hoxie, Casey J. Jurczewsky, Rowan Renee Kelsey, Kendra G. Ketterling, Joseph J. Klebba, Joshua D. Loseke, Daniel A. Lovick, Max Steven Marquis, Madison A. McClure, Sheridan Beth McKinley, Matthew D. Mullinax, Sarah Jennifer Myers, Anthony Michael Newlon, William O’Dell, Amy Nicole Pettit, Tyra S. Relaford, Joseph Shassetz, Levi Hunter Shryack, Emily Nicole Spiegelberg, Janika R. Sweeney, Calan Elizabeth Szmyd, Tera Jo Thomas, Meredith Leigh Weber, Katherine R. Weitz, Catherine Bea Winnop, Elizabeth R. Winnop, Ben T. Wollenzien, Rachel L. Wood

Story — Kenneth Charles Burns, William J. Myers