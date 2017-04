SJHS announces third-quarter honor rolls

SHERIDAN — Sheridan Junior High School officials have released the names of students who were named to the third-quarter honor roll for each grade.

Students on the Gold Honor Roll must receive all As. Students on the Silver Honor Roll must receive all As and Bs.

The following students were named to the Silver Honor Roll. The Gold Honor Roll will be published in Friday’s edition of The Sheridan Press.

Sixth grade

Nicholas Albrecht, Jordan Allen, Eva Allred, Lillian Anderson, Mia Anderson, Derrick Bates, Aubrey Beard, Brooklynn Boggess, Taylor Bower, William-Jadon Bradley, Cristal Brambila-Rico, Madasyn Brockman, Ellen Brown, Caleb Buhl, Uriah Busby, Sophia Bush, Anthony Carlson, Nolan Carlson, Colter Christopherson, Aidan Collingwood, Colson Coon, Allison Davis, Grace Dhodapkar, Danielle Duenow, Samantha Eliason, Jerek Ferguson, Aiden Fronek, Elijiah Fry-Starlin, Cole Gaskill, Mark Gilbert, Logan Gilbertz, Kyle Golson, Paislie Goodwin, Dawson Goss, Tobey Green, Jenny Hallstrom, Coleman Hanchett, Cole Hansen, Sidney Harding, Jacob Hayworth, Ashley Hernandez, Brandon Hernandez, Gabrial Holcomb, Blaine Holwell, David Jenkauski, Dominic Kaszas, Braylin Keller, Ella Kessner, Mathew Ketner-Mendoza, Arbaz Khan, Claire Koetting, Tanner Krogen, Adrien Kula, Brooke Larsen, Chance Larson, Kaitlynn Lehtola, Abigail Leno, Michael Ligocki, Lillian Lovell, Dokken Malmberg, Mason Manning, Nicholas Marshall, Zoe Mattix, Gavin Maxwell, Robin Mercer, Gillian Mitzel, Aidan Moran, Lillian Mountain, Abigail Newton, Irelynn O’Connell, Lillian Owen, Sarah Palmer, Jayda Park, Elaina Perkins-Barnes, Nicholas Peterson, Brecken Pierson, Robert Porter, Wyatt Porterfield, Esdras Portillo, Kolten Powers, Alexa Rambur, Andrea Redinger, Devon Ressler, Stephen Richards, Liliana Rios, Angelina Romano, Delani Ross, Addyson Roush, Talon Rudloff, Brooke Sanders, Nolan Schaale, Samantha Spielman, Hailey Springsteen, Shia Surwald, Eva Swisse, Kayleigh Thomas, Jarret Thompson, Christian Webb, Lydia Weekly, Lucinda Wilcock, Evelynne Williams, Casen Willson, Paige Wise, Jenaya Yellowtail

Seventh grade

John Ahrens, Kaitlyn Andersen, Tanner Anderson, Ayden Arnold, Sydney Black, Noah Bumbaca, Emma Carroll, Izabel Clem, Alden Coffey, Aubrey Cooper, Nikole Crivello, Henry Dickinson, Claire Dube, Ruth Eckley, Nathaniel Fitzpatrick, Trent Foster, Libby Gardner, Parris Goins, Michael Greer, Marcus Hale, Grace Harper, James Holst, Bowen Hulford, Macee Iverson, Kaylee Kaeding, Ryan Karajanis, Cody Kilpatrick, Sebastian Kuchma, Heather Langlois, Dawson Lee, Timothy LeRoy, Grace Linden, Talon Luckie, Carlee McDougall, Nolan McFadden, Josee McGaa, Diomena Mercer, Zachary Miller, Aiden Milne, Addysha Morgareidge, Brennan Mortensen, Harold Mulholland, Justis Mullikin, Isaac Otto, Benjamin Patten, Reed Rabon, Jocelyn Raymond, Allyson Rosenlund, Franklin Rott, Alex Sanders, Sean Sanders, Rachel Sayer, Ava Scheeler, Connor Schmidt, Summer Schumacher, Bryson Shosten, Anna Smith, Brock Steel, Jenna Sweeny, Marley Switzenberg, Gaige Tarver, Samantha Taylor, Michael Tibbets, Abigail Walton, Elizabeth Williams, Timothy Marcus

Eighth grade

William Albrecht, Margaret Arndt, Oliver Bartel, Alexandria Baxter, Kavan Bede, Alyson Begoon, Riley Billings, Alliah Bourne, Kendrey Brown, Samantha Burgess, Kiara Charlson, Jenna Cook, Jaidyn Covolo, Casey Craft, Madisyn Danforth, Sophia Destefano, Emma Doyle, Maddox Dube, Elijah Dugal, Riley Eccles, Karley Goss, Nicholas Hale, Kami Henthorn, Megan Hoffmann, Jaylin Hollen, Jaydi Jenkauski, Steven Kahm, Selina Kamran-Kohnjani, Emma Katschke, Luke Keller, Zachary Koltiska, Lainey Konetzki, Julia Kutz, Aline Magelky, Ryan Marchant, Harmony McDougall, John McTiernan, Kyle Meinecke, Bailee Mentock, Marisa Nicholls, Daley Nissen, Benjamin Novotny, Piper O’Dell, Hannah Palmer, Hayden Palmer, Thomas Phillips, Avaree Post, Sienna Preszler, Jens Redinger, Kahlil Rios, Ethan Rosenlund, Payton Rott, Cameron Sanburn, Makayla Scanlon, Mary Spomer, Cameron Springsteen, Ryan Steiner, Holly Swaney, Matthew Taylor, Jennica Tibbets, Pyper Tiffany, Audrey Turner, Justin Vela, Gaige Vielhauer, Nicholas Walton, Bambi Williams, Carter Dubberley, Alyssa Mauck