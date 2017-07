SJHS announces Silver Honor Roll

SHERIDAN — Sheridan Junior High School officials recently released the list of students named to the Silver Honor Roll for the fourth quarter.

To be named to the list, students must have earned all As and Bs and have a 3.0 GPA or better.

The following students earned a spot on the list.

Sixth grade

Nicholas Albrecht, Brodie Anderson, Erin Anderson, Mia Anderson, Kiley Arrants, Chay Bales, Derrick Bates, Aubrey Beard, Dillon Beld, Dillan Bennett, Brandon Bowers, William-Jadon Bradley, Kathryn Briggs, Madasyn Brockman, Lathe Brown, Caleb Buhl, Uriah Busby, Sophia Bush, Joseph Bybee, Colter Christopherson, Aidan Collingwood, Colson Coon, Allison Davis, Grace Dhodapkar, Joseph Dillon, Alexis Dilloway, Jayme Duncan, Samantha Eliason, Hailey Elliott, Madisyn Epperson, Jerek Ferguson, Olivia Fried, Aiden Fronek, Cole Gaskill, Cael Gilbertson, Logan Gilbertz, Dawson Goss, Marly Graham, Tobey Green, Jenny Hallstrom, Coleman Hanchett, Cole Hansen, Jacob Hayworth, Annamae Hoopes, Daniel Kahm, Dominic Kaszas, Braylin Keller, Zachary Kershaw, Mathew Ketner-Mendoza, Jordi Knudson, Claire Koetting, Kailey Koval, Caleb Kunsman, Brooke Larsen, Chance Larson, Aidan Lawson, Kaitlynn Lehtola, Abigail Leno, Lillian Lovell, Dokken Malmberg, Madalyne Martinec, Ethan McGill, Hannah Mercer, Robin Mercer, Jamison Mills, Lillian Mountain, Dyson Murner, Irelynn O’Connell, Sarah Palmer, Jayda Park, Elaina Perkins-Barnes, Brecken Pierson, Robert Porter, Wyatt Porterfield, Alexa Rambur, Andrea Redinger, Devon Ressler, Tyler Riesen, Liliana Rios, Angelina Romano, Addyson Roush, Talon Rudloff, Justine Scanlon, Nolan Schaale, Grace Smith, Paige Strobbe, Eva Swisse, Jarret Thompson, Theodore Tomlinson, Jodi Tormanen, Keaton Van Norman, Kathleen Venn, Kennedy Verdier, Aiden Vielhauer, Colin Vielhauer, Cort Wiese, Lucinda Wilcock, Evelynne Williams, Casen Willson, Paige Wise, Landon Wood, Jenaya Yellowtail

Seventh grade

John Ahrens, Tanner Anderson, Carl Askins, Kaden Bateson, Sydney Black, Kaylee Brastrup, Megan Buchanan, Rye Bullick, Noah Bumbaca, Isabelle Camino, Dulce Carroll, Emma Carroll, Izabel Clem, Annabelle Davies, Jadyn DeTavernier, Henry Dickinson, Claire Dube, Hailey Foote, Trent Foster, Libby Gardner, Parris Goins, Macenzie Graham, Michael Greer, Grace Harper, James Holst, Matthew Ingalls, Graisen Jordan, Ryan Karajanis, Sebastian Kuchma, Luke Lawson, Dawson Lee, Tavy Leno, Timothy LeRoy, Piper Lieneman, Taylor Magestro, Carlee McDougall, Jack McMahan, Jenna Miller, Aiden Milne, Justis Mullikin, Isaac Otto, Reed Rabon, Jocelyn Raymond, Kyan Rosenlund, Alex Sanders, Sean Sanders, Connor Schmidt, Summer Schumacher, Alison Shaffer, Frank Sinclair, Anna Smith, Torance Sorenson, Brock Steel, Kaelic Stephens, Hanah Sullivan, Gaige Tarver, Samantha Taylor, Michael Tibbets, Conner Uroszek, Anna Vanderhoef, Abigail Walton, Elizabeth Williams, Payten Wilson

Eighth grade

Cian Ahern, William Albrecht, Zachary Allen, Aidan Appleby, Margaret Arndt, Alexandria Baxter, Aniston Beard, Kavan Bede, Alyson Begoon, Kadence Bickel, Riley Billings, Gabriel Bland, Kendrey Brown, McCade Brown, Casey Craft, Hayden Crow, Chandler Curtis, Madisyn Danforth, Sophia Destefano, Karissa Dickson, Emma Doyle, Maddox Dube, Larqin Duca, Morgan Garneau, Megan Hoffmann, Matthew Hooge, Jaydi Jenkauski, Steven Kahm, Emma Katschke, Luke Knudson, Zachary Koltiska, Lainey Konetzki, Julia Kutz, Aubrey Lawson, Aline Magelky, Quinton Mangus, Sarah Manor, Alyssa Mauck, Taylin Maxwell, Kyle Meinecke, Madelynn Mendenhall, Bailee Mentock, Daley Nissen, Benjamin Novotny, Piper O’Dell, Hannah Palmer, Hayden Palmer, Victoria Pearce, Savannah Phillips, Thomas Phillips, Kaylee Preston, Sienna Preszler, Callie Rafferty, Jens Redinger, Kahlil Rios, Carson Rosenlund, Ethan Rosenlund, Payton Rott, Serina Schoenfelder, Thomas Sorenson, Isabell St Martin, Holly Swaney, Matthew Taylor, Tristan Thompson, Jennica Tibbets, Audrey Turner, Justin Vela, Branton Williams, Alyie Williamson