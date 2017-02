SJHS announces gold honor rolls

SHERIDAN — Sheridan Junior High School officials recently released the list of students named to the Gold Honor Roll for the first and second quarters.

To be named to the list, students must have earned all As.

The following students earned a spot on the list for the first quarter.

Sixth grade

Austin Akers, Eva Allred, Tate Bateman, Ellen Brown, Natasha Brown, Uriah Busby, Wyatt Charlson, Collette Cherry, Danielle Duenow, Evan Feck, Madigan Feddersen, Korbyn Frey, Myra Fuhrman, Mark Gilbert, Logan Gilbertz, Gingi Gonzalez, Marly Graham, Annelise Hoffmann, Ella Hubert, Lilliana Kerns, Ella Kessner, Kailey Koval, Catherine Kuehl, Brooke Larsen, Carly Laumann, Chandler Lee, Kaitlynn Lehtola, Annie Lindberg, Sage Lowe, Robin Mercer, Aidan Moran, Abigail Newton, Kathryn Nichols, Sarah Palmer, Grace Phillips, Cameron Reckard, Devon Ressler, Kyle Rockwell, Lexie Rosenlund, Fabian Sanchez, Aidan Sawyer, Nathan Sawyer, Morgan Slover, Samantha Spielman, Carter Steidley, Simon Tengesdal, Kayleigh Thomas, Katya Torkelson, Karson Vielhauer, Liliana Rios

Seventh grade

John Ahrens, Bree Aksamit, Kaylee Brastrup, Brynn Burton, Dulce Carroll, Emma Carroll, Isabel Cleland, Jadyn DeTavernier, Sienna Fenton, Emerson Fuhrman, Sarah Gonda, Macenzie Graham, Elise Hahn, Richard Hall, Grace Harper, Bowen Hulford, Laurin Jensen, Aiden Kane, Cody Kilpatrick, Charles Koval, Talon Kugler, Luke Lawson, Tavy Leno, Grace Linden, Diomena Mercer, Aiden Milne, Brennan Mortensen, Amy Murdock, Wayne Murdock, Rudy Osborne, Isaac Otto, Medora Perkins, Keaton Phipps, Ashley Reilly, Allyson Rosenlund, Alex Sanders, Sean Sanders, Bryson Shosten, Phoenix Stewart, Jenna Sweeny, Marley Switzenberg, Samantha Taylor, Katie Turpin, Amadea Vaira, Jocelin Vigil, Stevie Will

Eighth grade

Margaret Arndt, Aniston Beard, Kavan Bede, Alyson Begoon, Alliah Bourne, Mackenzie Boyles, Samantha Burgess, Fisher Burris, Brittney Charlson, Kiara Charlson, Zachariah Chauncey, Laina Bleu Chavez, Alexander Coon, Levi Davis, Carter Dubberley, Elijah Dugal, Riley Eccles, Drake Fisgus, Elizabeth Green, Nicholas Hale, Tyler Hegy, Aria Heyneman, Megan Hoffmann, Micall Hoopes, Marguerite Hubert, Caleb Johnston, Selina Kamran-Kohnjani, Delaney Katschke, Julia Kutz, Nathan Mansfield, Ryan Marchant, Stevie Martin, Annie Mitzel, Kathryn Moran, Zane Myers, Hanna Needles, Daley Nissen, Reese Osborne, Jadynn Outland, Hannah Palmer, Victoria Pearce, Avaree Post, Alina Schoenfelder, Serina Schoenfelder, Ryan Steiner, Hallie Sweeney, Jennica Tibbets, Pyper Tiffany, Belle Turk

The following students earned a spot on the list for the second quarter.

Sixth grade

Austin Akers, Eva Allred, Tate Bateman, Dillan Bennett, Kathryn Briggs, Ellen Brown, Lathe Brown, Natasha Brown, Nora Butler, Wyatt Charlson, Collette Cherry, Jackson Dahl, Grace Dhodapkar, Evan Feck, Madigan Feddersen, Korbyn Frey, Myra Fuhrman, Mark Gilbert, Logan Gilbertz, Gingi Gonzalez, Marly Graham, Tobey Green, RayeLynn Hartman, Andrew Hersman, Annelise Hoffmann, Braylin Keller, Lilliana Kerns, Ella Kessner, Kailey Koval, Catherine Kuehl, Caleb Kunsman, Carly Laumann, Kira Lawson, Annie Lindberg, Sage Lowe, Robin Mercer, Aidan Moran, Jaylynn Morgan, Abigail Newton, Kathryn Nichols, Brecken Pierson, Cameron , Reckard, Kyle Rockwell, Fabian Sanchez, Aidan Sawyer, Nathan Sawyer, Mia Sharp, Mariah Shippy, Morgan Slover, Victoria Smith, Samantha Spielman, Carter Steidley, Simon Tengesdal, Kayleigh Thomas, Katya Torkelson, Keaton Van Norman, Karson Vielhauer, Lucinda Wilcock, Alivia Wulff

Seventh grade

Ayden Arnold, Kaylee Brastrup, Megan Buchanan, Brynn Burton, Isabelle Camino, Isabel Cleland, Izabel Clem, Julia Conrad, Aubrey Cooper, Annabelle Davies, Jadyn DeTavernier, Claire Dube ,Ruth Eckley, Emerson Fuhrman, Macenzie Graham, Michael Greer, Richard Hall, Grace Harper, Megan Hodges, James Holst, Bowen Hulford, Laurin Jensen, Kaylee Kaeding, Aiden Kane, Cody Kilpatrick, Talon Kugler,

Luke Lawson, Piper Lieneman, Carlee McDougall, Diomena Mercer, Aiden Milne, Magdalena Moseley, Harold Mulholland, Amy Murdock, Wayne Murdock, Rudy Osborne, Benjamin Patten, Medora Perkins,

Keaton Phipps, Ashley Reilly, Allyson Rosenlund, Sean Sanders, Bryson Shosten, Jenna Sweeny, Samantha Taylor, Katie Turpin, Anna Vanderhoef, Jocelin Vigil

Eighth grade

Kavan Bede, Alliah Bourne, Mackenzie Boyles, Fisher Burris, Brittney Charlson, Kiara Charlson, Laina Bleu Chavez, Alexander Coon, Levi Davis, Carter Dubberley, Larqin Duca, Drake Fisgus, Christian Fisher, Tyler Hegy, Aria Heyneman, Micall Hoopes, Marguerite Hubert, Brayden James, Caleb Johnston,

Emilou Justice, Selina Kamran-Kohnjani, Delaney Katschke, Emma Katschke, Julia Kutz, Aubrey Lawson, Nathan Mansfield, Stevie Martin, Kathryn Moran, Zane Myers, Kincade Naus, Hanna Needles,

Reese Osborne, Jadynn Outland, Alina Schoenfelder, David Standish, Hallie Sweeney, Belle Turk