SHS announces third-quarter honor rolls

SHERIDAN — Sheridan High School officials recently announced the students named to the school’s Blue Honor Roll. Students with at least five classes who have earned a 3.0 to 3.99 average with no grades lower than a C earn spots on the list.

FRESHMEN

Kelsie Allen, Ann Alsup, Elizabeth Anderson, McKenna Arndt, Tyler Arndt, Mallory Arneson, Elizabeth Arnold, Kaycee Arnold, Lowden Askins, Joel Bailey, Brooklyn Bowie, Mason Brafford, Colmann Braley, Ryan Bybee, Sophia Calkins, Camdyn Cook, Garrett Coon, Jason Coonis, Aydin Cossel, Robert Crabbe, Nora Craft, Isabelle Cruz, Hannele Detmer, Seth Deutscher, Kole Dobson, Lane Drake, Summer Egbert, Dawson Eppe, Ethan Fleming, James Fort, Gabriel Frederick, Nicholas Gale, Isabelle Gaona, Alexander Garber, DayAnna Godwin, Rayne Goins, Jackson Gould, Connor Goss, Jackson Gould, Janelle Granger, Tanner Grant, Amber Grutzmacher, Lucas Grutzmacher, Zachariah Hahn, Wade Jacobs, William Johannesmeyer, Ethan Johnson, Truman Jones, Gage Kirschner, Ryan Laumbach, Teegan Leno, Jackson Levanen, Noah Luhman, Kathleen Magera, Aspen Malkuch, Briannon Marcus, Meaghan Martin, Estephania Martinez, Camden McArthur, Logan Mendenhall, Tarrin Migrants, Leeanna Miller, Alexis Morgareidge, Haydon Mullinax, Kaitlynn Oakes, Alec Osmun, Kaleigh Padgett, Samantha Phillips, Emmett Potter, Brandon Ramsay, Rikki Redman, Josiah Richards, Ethan Rickett, Christian Rivers, Katelin Rogaczewski, Elizabeth Romanjenko, Anna Romero, Kierra Ross, Tasha Rozman, Samuel Salyards, Joel Sayer, Kaeli Schiff, Jennifer Schlegel, Jasmine Schultz, Kahley Sipe, Berkley Smith, Madison Smith, Keaton Spielman, Clara Syring, Carli Tipton, Braxton Tompkins, Ryan Tormanen, Christian Updike, Jamie Will, Kaiden Williams, Seeara Wojtczak, David Wold, August Wright, Bailey Wylie, Hailie Zavala, Johnnie Zukowski

SOPHOMORES

Joshuea Ahrens, Bailey Aksamit, Beknazar Alikulov, Faith Atwell, Garett Avery, Wesley Bakken, Lucy Barten, Hunter Benedict, Kain Bennage, Nolan Billings, Mya Bitanga, Madelynne Blackwell, Elliot Boley, Tristan Bower, Elizabeth Braley, Jaron Brewer, William Brown, Logan Bruney, Kelly Buchanan, Adrianna Buss, Alexandra Buss, William Card, Piper Carroll, Abbygale Charging, John Chase, Parker Christensen, Garrett Clifford, Kasey Croley, Graceann Dahlen, Hailey Dillon, Collin Dixon, Blake Donahue, Ashly Doyle, Ammon Duncan, Joshua Eaton, Jackson Eccles, Josie Fettig, Bridget Fitzpatrick, Jade Gerstner, Kadin Gilbert, Andi Graves, Dalton Gregory, Isaac Grimes, DiMaggio Hamilton, Patrick Hamilton, Nathan Hecker, Kinsey Hegy, Carlos Hernandez, Nathen Hill, Cassidy Hope, Leeanne Humphreys, Sherman Husted, Morgan Irvine, Logan Jensen, Mikayla Johnson, Nichole Johnson, Zachary Johnson, Elias Johnston, Hannah Jost, Emily King, Patrick Kuehl, Cassie Kysar, Emery Laird, Taylor Lee, Matthew Legler, Rikki Levi, Trenton Lewallen, Alyssa Lindberg, Eli Linden, McKenzie MacDonnell, Breeanna Maney, Mackenzie Martin, Andrew Mathis, AdMarie McGuire, Kellen Mentock, Madelyn Morgan, Jadyn Mullikin, Morgan Noecker, Nicole Nolting, Emma Oetken, Sydnee Ordahl, Brock Padgett, Alex Palmer, Tristyn Palmero-Reeves, Jacy Peyrot, Jayden Pilling, Sean Pippin, Raquel Portillo, Dariene Raymond, Alec Riegert, Nate Roe, Morgan Rogers, Matthew Roma, Addie Rosenlund, Regan Rosenlund, Ayden Roush, Deana Sadrieva, Dalton Songer, Grace Speaks, Jacob St Pierre, Cody Stults, Brenden Swaney, Olivia Sweeney, Dalton Taylor, Trenton Taylor, Ashley Thompson, Tyler Trentacosti, Maci Turk, Kaylee Twitchell, Giovanna Vaira, Carter Wells, Jessica Westkott, Ethan Willey, Bailee Wilson, Nicole Wilson

JUNIORS

Kaylee Abernatha, Daniel Alsup, Hunter Andersen, Sidnee Anderson, Isaac Angeloff, Mallarie Apodaca, Kathryn Arneson, Korbyn Averett, Justin Bailey, Blayne Baker, Kathryn Bammel, Jennifer Bauer, Ashley Beld, Skye Bensel, Aubrae Bertuccio, Jenna Bevers, Walker Billings, Taylor Bowie, Samuel Boyles, Quinton Brooks, Christopher Brown, Kelsey Brown, Amanda Buckler, Hayden Burgess, Sara Buskirk, Zhoe’ Calkins, Brannon Chambers, Nina Charlson, Abagail Chavez, Jimmy Chen, Marissa Coon, Vincent Cossel, Andrea Crabb, William Craft, Johnathan DeLeon, Jillian Destefano, Thomas Detmer, Nicole Dillon, Lennon Dregoiw, Natalya Duenow, Noah Erickson, Madelyn Estes, Sebastian Field, Brooklyn Fields, Brandon Fitzpatrick, Lauren Forni, Autumn Gabel, Meccade Garneau, Kaycie Garner, Brian Gonda, Tymer Goss, Bridger Gransbery, Tanner Greig, Stephanie Handley, Aydon Hanson, Casen Hart, Noah Hodges, Ian Hohbach, Emmalee Hoopes, Jeremiah Huson, Kailee Ingalls, Joseph Iverson, Chloe Ives, Ava Johannesmeyer, Julian Johnston, Zoie Jones, Connor Jorgenson, Will Jorgenson, Keeley Kennedy, Emily Kilpatrick, Blake King, Samantha Kinnison, Trace Koetting, Sage Koltiska, Dakota LaFond, Linnea Lindbeg, Wyatt Linden, Thaddeus Lipke, Kailey Loomis, Cooper Luhman, Misty Madden, Grace Mather, Andrew Mavrakis, Karly McClure, Ryan Miller, Alexis Moore, Cydney Mullaney, Maxwel Myers, Taylor Myers, Samara Ordahl, Kody Palmer, Oscar Patten, Garrett Perkins, Ashley Phillips, Brendan Phipps, Maggie Pierce, Trinity Preston, Chance Quarterman, Riley Rafferty, Kassandra Ralston, Claire Reed, Kaylee Reiff, Isaiah Rice, Jarrod Roberts, Nathan Roma, Dominic Roper, Hailey Rosalez, Abraham Ross, Aeriana Roth, Cassidy Schellinger, Teal Scheuber, Jamie Schlegel, Camren Schneider, Aaron Sessions, Mary Slaughter, Mindy Songer, Matthew Springsteen, Elizabeth Standish, Bren Steel, Quinton Suska, Gunnar Swanson, Leah Sweeney, Bryce Taylor, Haley Timm, Matai Trampe, Noah Trautman, Chelsey Varner, Blake Vigil, Grace VonKrosigk, Kyanna Washut, Cody Weaver, Brayden Weeder, Robert Welborn, Nicolas Welsh, Matthew Willey, Frederick Williams, Anna Zowada, Julianna Zullig

SENIORS

Abby Adriaens, Hannah Adriaens, Jacob Ahlstrom, Jacek Aksamit, Kayla Allen, Zachary Anderson, Kristina Angeloff, Alec Arnold, MaKenna Balkenbush, Arianna Barela-Winquest, Brynn Bateman, Andrew Boedecker, Andrew Boint, Olivia Boley, Peyton Bomar, Francesco Borri, Bailey Brenneman, Barak Broad, Keona Brogdon, Molly Butler, Shyanna Cahoy, Caleb Campbell, Hope Campbell, Shane Carey, Geovana Castillo, Grant Charlson, Thomas Clift, Marlaina Coonis, Kyle Crackenberger, Robert Culver, Addison Dugal, Grace Edeen, Matthew Eisenhauer, Culley Emborg, Ethyn Etchechoury, Fallon Farr, Sydney Fauber, Jarrad Fort, Hailee Frey, Alannah Friday, Zachary Gale, Mecallen Garneau, Katherine Goodell, Mullen Graham, Mackenzie Graves, Riley Griffith, Noah Gustafson, Hayden Hastings, Cody Heaps, Alix Hegy, Christina Herman, Bailey Higgins, Brittney Hill, Jonathan Hodges, Jenna Hoffman, Sidney Jensen, Abigail Johnson, Sydney Kaupand-Kinter, Hadyn Lamb, Tyler Larsen, Wyatt Larson, Benjamin Lecholat, Lexes Legerski, John Lenzi, Spencer Longhurst, Madison Loring, Hannah Maney, Caden Masters, Tayci Maxwell, Jered McCafferty, Jaden McHoes, Anna Miech, Thomas Moore, Cooper Neavill, Makayla Nielsen, Lane Osmun, Victoria Owings, Victoria Petermann, Anna Pirson, Megan Price, Abigail Ressler, Xiomara Robinson, Scott Rogaczewski, Benjamin Romanjenko, Jacqueline Ross, Greggory Sampson, Brendan Schaefer, Matthew Sharpski, Dylan Shaw, Rylee Smith, Evan Staben, Caleb Stacy, Clayne Standish, Coy Steel, Simeon Straight, Katherine Thiel, Derek Vela, Schylar Wallace, Bell Ward, Riley Weikel, Tehya Westphal, Joshua Wilcox, Rebekah Williams, Hannah Wylie