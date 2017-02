SHS announces Gold Honor Roll

SHERIDAN — Sheridan High School recently announced the lists for the school’s first quarter Gold Honor Roll. The Gold Honor Roll includes students who earn all As and are enrolled in at least five classes at Sheridan High School.

The following students earned a spot on the list.

Freshmen

Michael Andersen, Tyra Araas, Jacob Boint, Brock Bomar, Maya Bork, Leah Bouley, Brooklyn Bowie, Sylvia Brown, Olivia Chase, Amaya Cook, Hannele Detmer, DayAnna Godwin, Stephanie Gonda, Lindsey Hall, Kairstyn Holden, Toby Jacobs, Truman Jones, Taylor Katschke, Margaret Kuehl, Ethan Kutz, Tyler Lee, Katie Ligocki, Aspen Malkuch, Mollie Morris, Wesley Ndago, Harry Redinger, Rikki Redman, Josiah Richards, Zoe Robison, Katelin Rogaczewski, Samantha Rogaczewski, Elizabeth Romanjenko, Claire Schnatterbeck, Hannah Schoup, Ryan Sessions, Berkley Smith, Alicia Thoney, Sidney Wilson

Sophomores

Beknazar Alikulov, Mya Bitanga, Elizabeth Braley, Marissa Brenneman, Jonathan Briggs, Cameron Brown, William Card, John Chase, Jordan Christensen, Parker Christensen, Heather Craig, Josie Fettig, Madison Garneau, Kayana Gilbert, Madyson Godwin, Taylor Greig, Patrick Hamilton, Kinsey Hegy, Quinn Heyneman, Logan Jensen, Ciara Johnson, Mara Lannan, Kellen Mentock, Jadyn Mullikin, Sydnee Ordahl, Rachel Petersburg, Raquel Portillo, Leila Redinger, Matthew Roma, Deana Sadrieva, Mary Shippy, Jacob St. Pierre, Talia Steel, Cody Stults, Tyler Trentacosti, Bailee Wilson

Juniors

Kaylee Abernatha, Daniel Alsup, Kathryn Arneson, Blayne Baker, Kathryn Bammel, Quinton Brooks, Christopher Brown, Amanda Buckler, Nina Charlson, Jimmy Chen, Kirby Coe-Kirkham, Olivia Conrad, Bailey Coon, Kyle Custis, Lennon Dregoiw, Madelyn Estes, Tanner Greig, Grace Gustafson, Emily Hooge, Emmalee Hoopes, Emily Kilpatrick, Melanie Lengerich, Thaddeus Lipke, Cooper Luhman, Emily Miller, Cydney Mullaney, Samara Ordahl, Kody Palmer, Brendan Phipps, Pippin Robison, Aeriana Roth, Cassidy Schellinger, Jamie Schlegel, Olivia Thoney, Matai Trampe, Nicolas Welsh

Seniors

Laura Alicke, Kailee Becking, Olivia Boley, Peyton Bomar, Clara Bouley, Rebecca Bouley, Gabriel Briggs, Marlaina Coonis, Rhylee Cooper, Sarah Haveman, Heather Heath, Alix Hegy, Nathanael Heronimus, Brady Holden, Sidney Jensen, Katelyn Kayser, Paden Koltiska, Lillian Kukuchka, Sokty Lak, Jered McCafferty, Anna Miech, Kaija Nymeyer, Benjamin Romanjenko, Kylie Stedtnitz, Delainy Szmyd