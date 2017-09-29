August marriages and divorces

Marriage licenses issued and recorded by the Sheridan County clerk’s office in August:
• Tracy Lynn Graves, 30, Astoria, Oregon, and Daniel Colton Phinney, 33, Astoria, Oregon, Aug. 2
• Jessica Ann Sowers, 22, Ranchester, and Skyler Lewis Ausen, 23, Ranchester, Aug. 2
• Stephanie Nicole Trujillo, 25, Sheridan, and Christina Marie Allred, 23, Sheridan, Aug. 3
• Harley Angel Borzenski, 20, Bismark, North Dakota, and Kurtis Robert-Craig Gieser, 25, Bismark, North Dakota, Aug. 3
• Kevin Eugene Dieterich, 30, Sheridan, and Christine Grace Christopherson, 32, Sheridan, Aug. 3
• Sarah Katherine Miller, 23, Fountain, Colorado, and Derek Leroy Leyva, 28, Fountain, Colorado, Aug. 4
• Lane Michael Terzieff, 26, Cashmere, Washington, and Cary Ann Cook, 22, Sheridan, Aug. 4
• Colten Tyler Miller, 26, Sheridan, and Ashley Elizabeth Shannon, 28, Sheridan, Aug. 7
• Rebecca Marie Nelson, 24, Sheridan, and Aaron Lee Hartman, 31, Sheridan, Aug. 8
• Alan Dale Ziegler, 59, Sheridan, and Janell Ziegler, 61, Sheridan, Aug. 8
• James Collier Dillard Jr., 53, Sheridan, and Heidi Renee Hart, 47, Sheridan, Aug. 8
• Lawden Marie Rahimi-Alangi, 39, Dayton, and Josh O. Butler, 39, Dayton, Aug. 9
• Rebecca Jo Krezelok, 29, Billings, Montana, and Brendon Scott Wright, 24, Billings, Montana, Aug. 9
• Katelynn Jean Julian, 23, Sheridan, and Matthew Patrick Doherty, 23, Bremerton, Washington, Aug. 10
• Alyn Jay Johnson, 59, Sheridan, and Dawn Loreen Shepard, 47, Sheridan, Aug. 10
• Ronda Mae Holwell, 39, Sheridan, and Keith Walter Neugebauer, 35, Oral, South Dakota, Aug. 11
• Kelsey Mclean Hanson, 26, Wolf, and William James Ferguson, 38, Wolf, Aug. 14
• Christopher Ryan George, 39, Sheridan, and Katherine Watts Connell, 30, Sheridan, Aug. 14
• Kylee Jo Cahoy, 22, Randlett, Utah, and Joe Ferd Frost, 25, Randlett, Utah, Aug. 15
• Sarah Marie Harman, 29, Sheridan, and Douglas Allen Smith, 34, Sheridan, Aug. 17
• Kelsey Lee Ross, 26, Sheridan, and Jeremiah Luke Morley, 28, Sheridan, Aug. 17
• Erik Ernest Hoversten, 34, Brooklyn, New York, and Caitlin Kay Addlesperger, 28, Brooklyn, New York, Aug. 18
• Tyler Benjamin Crossley, 30, Sheridan, and Rebecca Briley Thompson, 32, Sheridan, Aug. 18
• Molly Jo Ligocki, 21, Ranchester, and Nathan Daniel Kane, 23, Ranchester, Aug. 22
• Kylie Shay Stevenson, 27, Sheridan, and Cody Ray Wyatt, 30, Sheridan, Aug. 23
• Cory Lionel Gagner, 38, Cody, and Ashlee Noelle Clymore, 31, Cody, Aug. 29
• Natalee Rose Walker, 29, Waukesha, Wisconsin, and Jody Will Ryan Melahn, 36, Waukesha, Wisconsin, Aug. 31
• Lisa Kay Oneil, 25, Denver, Colorado, and Kyle Thomas Fisher, 25, Denver, Colorado, Aug. 31
Divorces granted in August in 4th Judicial District Court (plaintiff v. defendant):
• Becky Rae Hill v. Kenneth Boot Hill, Aug. 1
• Leslie Kaut v. Ian Kaut, Aug. 1
• Leonard V. Shatek v. Lucille Kay Shatek, Aug. 2
• Janice Schoonmaker v. Peter Gwynne Schoonmaker, Aug. 4
• Mary Susan Thomas v. Jess Thomas, Aug. 4
• Janet L. Korpela v. Mark Korpela, Aug. 10
• Dea Kent Koch v. Kimberly Ray Koch, Aug. 10
• Cassidy Brewer v. Annie Dahlin, Aug. 10
• Beverly Martin v. Vincent Martin, Aug. 11
• Omar Brown v. Alyssa Marie Schimka, Aug. 11
• Stacey Morris v. Richard Morris, Aug. 17
• Linda Kay Hernandez v. Anna Stanley-Hernandez, Aug. 24
• Leita McBride v. James McBride III, Aug. 29