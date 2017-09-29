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August marriages and divorces

Home|News|Local News|August marriages and divorces

Marriage licenses issued and recorded by the Sheridan County clerk’s office in August:

• Tracy Lynn Graves, 30, Astoria, Oregon, and Daniel Colton Phinney, 33, Astoria, Oregon, Aug. 2

• Jessica Ann Sowers, 22, Ranchester, and Skyler Lewis Ausen, 23, Ranchester, Aug. 2

• Stephanie Nicole Trujillo, 25, Sheridan, and Christina Marie Allred, 23, Sheridan, Aug. 3

• Harley Angel Borzenski, 20, Bismark, North Dakota, and Kurtis Robert-Craig Gieser, 25, Bismark, North Dakota, Aug. 3

• Kevin Eugene Dieterich, 30, Sheridan, and Christine Grace Christopherson, 32, Sheridan, Aug. 3

• Sarah Katherine Miller, 23, Fountain, Colorado, and Derek Leroy Leyva, 28, Fountain, Colorado, Aug. 4

• Lane Michael Terzieff, 26, Cashmere, Washington, and Cary Ann Cook, 22, Sheridan, Aug. 4

• Colten Tyler Miller, 26, Sheridan, and Ashley Elizabeth Shannon, 28, Sheridan, Aug. 7

• Rebecca Marie Nelson, 24, Sheridan, and Aaron Lee Hartman, 31, Sheridan, Aug. 8

• Alan Dale Ziegler, 59, Sheridan, and Janell Ziegler, 61, Sheridan, Aug. 8

• James Collier Dillard Jr., 53, Sheridan, and Heidi Renee Hart, 47, Sheridan, Aug. 8

• Lawden Marie Rahimi-Alangi, 39, Dayton, and Josh O. Butler, 39, Dayton, Aug. 9

• Rebecca Jo Krezelok, 29, Billings, Montana, and Brendon Scott Wright, 24, Billings, Montana, Aug. 9

• Katelynn Jean Julian, 23, Sheridan, and Matthew Patrick Doherty, 23, Bremerton, Washington, Aug. 10

• Alyn Jay Johnson, 59, Sheridan, and Dawn Loreen Shepard, 47, Sheridan, Aug. 10

• Ronda Mae Holwell, 39, Sheridan, and Keith Walter Neugebauer, 35, Oral, South Dakota, Aug. 11

• Kelsey Mclean Hanson, 26, Wolf, and William James Ferguson, 38, Wolf, Aug. 14

• Christopher Ryan George, 39, Sheridan, and Katherine Watts Connell, 30, Sheridan, Aug. 14

• Kylee Jo Cahoy, 22, Randlett, Utah, and Joe Ferd Frost, 25, Randlett, Utah, Aug. 15

• Sarah Marie Harman, 29, Sheridan, and Douglas Allen Smith, 34, Sheridan, Aug. 17

• Kelsey Lee Ross, 26, Sheridan, and Jeremiah Luke Morley, 28, Sheridan, Aug. 17

• Erik Ernest Hoversten, 34, Brooklyn, New York, and Caitlin Kay Addlesperger, 28, Brooklyn, New York, Aug. 18

• Tyler Benjamin Crossley, 30, Sheridan, and Rebecca Briley Thompson, 32, Sheridan, Aug. 18

• Molly Jo Ligocki, 21, Ranchester, and Nathan Daniel Kane, 23, Ranchester, Aug. 22

• Kylie Shay Stevenson, 27, Sheridan, and Cody Ray Wyatt, 30, Sheridan, Aug. 23

• Cory Lionel Gagner, 38, Cody, and Ashlee Noelle Clymore, 31, Cody, Aug. 29

• Natalee Rose Walker, 29, Waukesha, Wisconsin, and Jody Will Ryan Melahn, 36, Waukesha, Wisconsin, Aug. 31

• Lisa Kay Oneil, 25, Denver, Colorado, and Kyle Thomas Fisher, 25, Denver, Colorado, Aug. 31

 

Divorces granted in August in 4th Judicial District Court (plaintiff v. defendant):

• Becky Rae Hill v. Kenneth Boot Hill, Aug. 1

• Leslie Kaut v. Ian Kaut, Aug. 1

• Leonard V. Shatek v. Lucille Kay Shatek, Aug. 2

• Janice Schoonmaker v. Peter Gwynne Schoonmaker, Aug. 4

• Mary Susan Thomas v. Jess Thomas, Aug. 4

• Janet L. Korpela v. Mark Korpela, Aug. 10

• Dea Kent Koch v. Kimberly Ray Koch, Aug. 10

• Cassidy Brewer v. Annie Dahlin, Aug. 10

• Beverly Martin v. Vincent Martin, Aug. 11

• Omar Brown v. Alyssa Marie Schimka, Aug. 11

• Stacey Morris v. Richard Morris, Aug. 17

• Linda Kay Hernandez v. Anna Stanley-Hernandez, Aug. 24

• Leita McBride v. James McBride III, Aug. 29

By |September 29th, 2017|

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The news staff of The Sheridan Press covers news, sports and lifestyle stories throughout Sheridan and its surrounding region. News tips and information can be sent to the newsroom at news@thesheridanpress.com

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