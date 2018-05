SJHS announces third-quarter Silver Honor Roll

SHERIDAN — Sheridan Junior High School officials recently released the list of students named to the Silver Honor Roll for the third quarter.

To be named to the list, students must have earned all As and Bs and have a 3.0 GPA or better. The following students earned a spot on the list:

Sixth grade

Nahir Aguirre-Quevedo, Joyce Allen, Caitlyn Anderson, Katie Anderson, Morgan Anderson, Stephanie Anderson, Malachi Bandy-Schmidt, Avery Baures, Stephanie Baxter, Lillian Beld, Keira Benedict, Allana Bickel, Brennan Bolton, Benjamin Boulter, Willie Branson, Jordan Brite, Seth Brown, Arlie Buckingham, Gracie Buskirk, Ashlee Cody, Deblin Cole, Grasyn Conrad, Alyvia Cooper, Kyler Covault, Paige Craft, Braeden Cross, Christopher Dalin, Hayden deCastro, Ethan Deeds, Madalynn Dellit, Josilin Drog, Finnley Dube, Timothy Duenow, Ewan Duncan, Trinity Duncan, Cody Dunham, Toby Dunn, Kyrra Fenton, Kaylia Ferguson, Leocadia Field, Megan Flint, Isabel Fool Bear, Jadalyn Foreman, Jordan Frey, Cody Garner, Coral George, Sofia Gibbons-Pelayo, Helyn Gnehm, Phoenix Goode, Presley Granum, Anastacia Graves, Ceader Grove, Patton Hamilton-Kapptie, Cael Hamrick, Hanna Harmon, Jacob Hunter, Tyler Hutton, Payton Jack, Emily Jenkins, Henry Jones, Jon Henry Justice, Peter Kaminsky, Keira Katschke, Carter King, Ashlynn Kukal, Mallie Kysar, Taylor Kysar, Boone Larson, Connor Lehtola, Cy Magee, Bryan Mathis, Grace Moore, Mercedez Moore, Carter Morey, Jayden Morris, Maya-Fay Morrow, Bridger Mortensen, Katrena Nelson, Tierra Newell, Merit Nicholls, Madelyn Nunn, Elisha Oaks, Matthew Osborne, Micah Palmer, Autumn Paustian, Cameron Perez, Greeli Peterson, Terner Reynolds, Nevaeh Rodriguez, Joel Rosenlund, Callista Roush, Maleah Schoenfelder, Akaya Shipp, Elizabeth Siskin, Louisa Sorenson, Timber Steir, Kurik Stephens, Hana Stutte, Colten Terry, Dylan Thunder, Grace Varilek, Willow Vielhauer, Emily Walton, Efrain Williams, Robert Williamson, Elizabeth Zeilstra

Seventh grade

Nicholas Albrecht, Brodie Anderson, Erin Anderson, Lillian Anderson, Mia Anderson, Kiley Arrants, Chay Bales, Aubrey Beard, Raychel Beebe, Dillon Beld, Dillan Bennett, Sydni Bilyeu, Brandon Bowers, Cristal Brambila-Rico, Kathryn Briggs, Lathe Brown, Caleb Buhl, Riley Bunting, Uriah Busby, Sophia Bush, Nora Butler, Nolan Carlson, Colson Coon, Shannon Crump, Jackson Dahl, Grace Dhodapkar, Alexis Dilloway, Jayme Duncan, Samantha Eliason, Bailey Ferree, Olivia Fried, Aiden Fronek, Cole Gaskill, Andrew Gideon, Cael Gilbertson, Logan Gilbertz, Paislie Goodwin, Dawson Goss, Isabella Green, Tobey Green, Coleman Hanchett, Cole Hansen, Sidney Harding, Jacob Hayworth, Ashley Hernandez, Brandon , Hernandez, Annamae Hoopes, Alexander Jack, Dominic Kaszas, Destiny Keesling, Braylin Keller, Ella Kessner, Mathew Ketner, Sydney Knapp, Claire Koetting, Caleb Kunsman, Brooke Larsen, Chance Larson, Carly Laumann, Aidan Lawson, Braden Leerssen, Tasha Levanen, Annie Lindberg, Dokken Malmberg, Mason Manning, Madalyne Martinec, Zoe Mattix, Robin Mercer, Gillian Mitzel, Jaylynn Morgan, Hunter Muirbrook, Dyson Murner, Irelynn O’Connell, Brock Oberlie, Grace Phillips, Brecken Pierson, Robert Porter, Wyatt Porterfield, Kaitlyn Prosser, Alexa Rambur, Andrea Redinger, Layla Reimers, Stephen Richards, Liliana Rios, Angelina Romano, Beau Rosenlund, Esko Rosenlund, Lexie Rosenlund, Addyson Roush, Talon Rudloff, Dax Sargent, Nolan Schaale, Alexis Schoenfelder, Mariah Shippy, Grace Smith, Victoria Smith, Hailey Springsteen, Carter Steidley, Paige Strobbe, Eva Swisse, Logan Taylor, Kayleigh Thomas, Jarret Thompson, Keaton Van Norman, Kathleen Venn, Kennedy Verdier, Karson Vielhauer, Kaitlyn Wagner, Lucinda Wilcock, Casen Willson, Landon Wood

Eighth grade

John Ahrens, Bree Aksamit, Kaitlyn Andersen, Gage Anderson, Reese Anderson, Tanner Anderson, Grace Arno, Carl Askins, Bridger Baker, Jacob Bargerstock, Kaden Bateson, Emma Beld, Sandy Brambila, Damen Brown, Noah Brown, Rye Bullick, Noah Bumbaca, Dulce Carroll, Emma Carroll, Reese Charest, Elaine Charlson, Julia Conrad, Nikole Crivello, Caden Curtis, Annabelle Davies, Jadyn DeTavernier, Henry Dickinson, Claire Dube, Jacob Eldridge, Nathaniel Fitzpatrick, Hailey Foote, Trent Foster, Zachary George, Clayton Gilbert, Parris Goins, Sarah Gonda, Kailie Green, Michael Greer, Marcus Hale, Richard Hall, Grace Harper, Michael Herden, Madison Hillier, Megan Hodges, Natalie Hofer, Anna Hollen, James Holst, Matthew Ingalls, Jessica Jolovich, Kaylee Kaeding, Ryan Karajanis, Cody Kilpatrick, Sebastian Kuchma, Ava Kysar, Heather Langlois, Noah Lansing, Tyrell Laumbach, Kadence Legerski, Lanisa Liggett, Alex Lindberg, Grace Linden, Talon Luckie, Taylor Magestro, Brock Mann, Carlee McDougall, Nolan McFadden, Diomena Mercer, Arianna Middleton, Chloe Miller, Jenna Miller, Zachary Miller, Aiden Milne, Andrew Moore, Addysha Morgareidge, Brennan Mortensen, Preslee Moser, Harold Mulholland, Justis Mullikin, Jacob Nichols, Tyler Ormseth, Rudy Osborne, Isaac Otto, Danika Palmer, Benjamin Patten, Reed Rabon, Coen Rader, Antonio Romano, Kyan Rosenlund, Alex Sanders, Sean Sanders, Rachel Sayer, Connor Schmidt, Matthew Schneider, Camden Schroth, Summer Schumacher, Betty Ann Siroki, Anna Smith, Torance Sorenson, Brock Steel, Caden Steel, Kaelic Stephens, James Strobbe, Hanah Sullivan, Jenna Sweeny, Marley Switzenberg, Gaige Tarver, Samantha Taylor, Randy Tormanen, Nathan Ulery, Ashton Wagenor, Abigail Walton, Logan Watts, Aubry Williams, Elizabeth Williams, Albert Wilson

Editor’s note: The third-quarter Gold Honor Roll for SJHS published in the May 17 edition of The Sheridan Press.